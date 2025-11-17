'पैसे लेकर सवाल पूछने' के मामले में अब HC पहुंची महुआ मोइत्रा, लोकपाल के आदेश का विरोध

संक्षेप: यह मामला दो साल पुराना है और BJP सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से उपजा है। दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के बदले दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकद और आलीशान उपहार लिए थे

दो साल पहले पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरीं तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस मामले में लोकपाल के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने की अनुमति दी गई थी। TMC सांसद की याचिका पर मंगलवार को जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

12 नवंबर को लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20(7)(ए) सहपठित धारा 23(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने की अनुमति दी थी और कहा था कि चार्जशीट के एक कॉपी उसके सामने भी पेश की जाए।

मामला दो साल पुराना है यह मामला दो साल पुराना है और भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से उपजा है। दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने अडानी समूह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए संसद में सवाल पूछने के बदले दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकद और आलीशान उपहार लिए थे। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई को धारा 20(3)(ए) के तहत "सभी पहलुओं" की जाँच करने और 6 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

याचिका में मोइत्रा के क्या तर्क? बार एंड बेंच के मुताबिक, अपनी याचिका में मोइत्रा ने तर्क दिया है कि लोकपाल का आदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के खिलाफ है और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उनके विस्तृत लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार किए बिना पारित किया गया है।