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मार्क जुकरबर्ग से माफी मांग रही सरकार, महुआ मोइत्रा बोलीं- ब्लैकमेल से डरना मत, कोई पहाड़ नहीं टूट गया

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले संसद की आईटी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा है कि मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को इस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। मामला पीएम मोदी के वीडियो से जुड़ा है।

Mahua Moitra message to Mark Zuckerberg on PM Modi video
मामला पीएम मोदी के वीडियो से जुड़ा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट को फेसबुक से अस्थायी रूप से हटा दिए जाने के मुद्दे पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने मेटा के अधिकारियों को समन जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं इस मामले पर संसद की समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग भी की है। हालांकि इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा मार्क जुकरबर्ग के सपोर्ट में आ गई हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मार्क जुकरबर्ग को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते महीने फेसबुक पर युवाओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया था। इस पोस्ट में उन्होंने भारत के युवाओं को संबोधित किया था और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था। हालांकि भारत में कुछ समय के लिए यह वीडियो प्रतिबंधित दिखाई देने लगा और क्लिक करने पर एरर दिखाई देने लगा। इसके बाद भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई।

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विवाद बढ़ने के बाद मेटा के अधिकारियों ने एक बयान जारी कर स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री की पोस्ट गलती से हट गई थी और बाद में रिस्टोर कर दिया गया है। मेटा ने इसे एक 'तकनीकी खराबी' बताया था। हालांकि सरकार ने इस स्पष्टीकरण को नाकाफी करार दिया और घटना को लेकर मेटा के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था। अब संसदीय समिति ने बीते सोमवार को मेटा से कहा है कि वह 10 दिनों के अंदर लिखित रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करे। वहीं जुकरबर्ग से माफी की मांग भी की गई है।

‘मार्क’ से क्या बोलीं महुआ मोइत्रा?

इस बीच महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मार्क जुकरबर्ग को संबोधित करते हुए एक पोस्ट लिखा। महुआ मोइत्रा ने कहा, “हेलो मार्क, कृपया किसी के सामने झुकिए मत और न ही किसी से माफी मांगिए। भारत सरकार हर समय अपने नागरिकों को धमकाती और ब्लैकमेल करती रहती है और अपनी आलोचना वाले कंटेंट को अपनी मर्जी से हटवाती है। गलती से कुछ घंटों के लिए हटाया गया एक वीडियो ऐसा नहीं है जिससे पहाड़ टूट पड़ा हो!”

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संसदीय समिति ने की माफी की मांग

इससे पहले सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में आयोजित संसदीय समिति की बैठक में सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनियमन पर चर्चा हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने मेटा के कंटेंट मॉडरेशन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब पीएम का वीडियो हट जाता है, तो प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक चीजें कैसे नहीं हटती हैं?

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वहीं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को इस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। समिति की तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद दुबे ने कहा, ''मेटा ने खुद स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री का वीडियो रात 12:30 बजे से सुबह पांच बजे तक, यानी करीब पांच घंटे तक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहा। यह बेहद गंभीर मामला है और इस पर मार्क जुकरबर्ग की ओर से व्यक्तिगत माफी आनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि अगर जुकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मेटा को मिले 'सेफ हार्बर' के संरक्षण को वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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Mahua Moitra
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