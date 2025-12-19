Hindustan Hindi News
नकदी के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रद्द किया लोकपाल का आदेश

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत देते हुए लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ चार्जशीट फइल करने की अनुमति दी गई थी। मामला कैश फॉर क्वेश्नचन के आरोपों से जुड़ा है।

Dec 19, 2025 11:12 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
संसद में सवाल के बदले नकदी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाले भारत के लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ याचिका पर फैसला सुनाया है। इससे पहले पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मोइत्रा ने लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है।

सुनवाई खत्म होने पर मोइत्रा की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, पीठ ने उस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। मोइत्रा ने कहा है कि लोकपाल ने उनकी लिखी हुई बातों पर ठीक से विचार किए बिना कार्रवाई की मंजूरी दे दी, जबकि उनसे जवाब मांगा गया था। मौखिक बहस की भी इजाजत दी गई थी।

क्या है पूरा मामला

महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर उन्होंने संसद में सवाल पूछे थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी। दुबे का दावा था कि वकील जयअनंत देहादराई ने उन्हें ये सबूत उपलब्ध करवाए हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा और कहा कि जय अनंत महुआ के पुराने दोस्त हैं और उन्होंने ही बताया है कि दर्श हीरानंदानी से रिश्वत लेकर महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे।

उन्होंने दावा किया था कि महुआ मोइत्रा ने जो 61 सवाल पूछे हैं उनमें से 50 सवाल हीरानंदानी और उनकी कंपनी के हितों को बचाने के लिए पूछे गए हैं। महुआ मोइत्रा की तरफ से वकील निधेश गुप्ता ने कहा था कि लोकपाल ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में तय प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। क्योंकि धारा 20 (7) की वजह से लोकपाल को आरोपी लोकसेवल का कमेंट लेना जरूरी था लेकिन लोकपाल ने बिना जरूरी कार्यवाही पूरी किए ही चार्जशीट को मंजूरी दे दी। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का कहना था कि आरोपी को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है और लिखित टिप्पणी का अधिकार महुआ मोइत्रा को दिया गया था।

