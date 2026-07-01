ये तो कल्चर बन गया, सड़क पर उतरेंगे; महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने से भड़की TMC
महुआ मोइत्रा पर बुधवार को अंडे फेंके गए। सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया। इस घटना से टीएमसी भड़क गई और कहा कि यह बंगाल का कल्चर बन गया है। विरोध करने के लिए सड़क पर उतरेंगे।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर बुधवार को अंडे फेंके जाने के मामले में TMC भड़क गई। ममता बनर्जी गुट के विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह अब पश्चिम बंगाल का कल्चर बन गया है। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में फिर से सड़कों पर उतरेंगे, और हम आम लोगों के साथ खड़े रहेंगे।"
TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे से हुए हमले पर पार्टी विधायक कुणाल घोष ने कहा, "अंडों और गैर-कानूनी जमावड़े से जुड़े हमले हुए। पुलिस निष्क्रिय रही। पुलिस और प्रशासन को बेअसर बनाकर, वे असल में TMC पार्टी का गला घोंट रहे हैं।"
महुआ ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उनके खिलाफ चोर-चोर के नारे लगे। मोइत्रा कालीगंज के पलाशी में अहमद के घर पर तृणमूल की बैठक में शामिल होने गई थीं, तभी बाहर प्रदर्शनकारियों का एक समूह जमा हो गया और 'वापस जाओ' के नारे लगाने लगा। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने अंडे भी फेंके और 'चोर' के नारे लगाए।
मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो शेयर किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य में सरकार बदलने के बाद कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अब भाजपा ने मुझ पर हमला करने की साजिश रची है। ये कोई आम लोग नहीं हैं; ये भाजपा कार्यकर्ता हैं।" जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ ही देर बाद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद उन्हें वहां से हटा दिया।
'मैं हाई कोर्ट जाऊंगी'
मोइत्रा से जुड़ी यह पहली ऐसी घटना नहीं है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता 13 जून को कृष्णानगर जिला अदालत के बाहर जमा हुई थीं, जहां तृणमूल सांसद को एक मामले के सिलसिले में पेश होना था। आरोप है कि उन्होंने सांसद पर अंडे फेंकने की कोशिश की। उस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने कहा था, "मैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मैं पुलिस थाने जाऊंगी। अगर पुलिस हमारे साथ नहीं है, तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी।"
भाजपा बोली- यह जनता और TMC का ही काम
वहीं, इस हमले पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, "अगर आम जनता अंडा फेंकती है या TMC उन पर अंडा फेंकती है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह पुलिस का काम नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ मेटल डिटेक्टर हैं... कोई मशीन नहीं है जिससे पता चल सके कि कौन अपनी जेब में अंडा लेकर जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। इससे पूरे भारत के सामने पश्चिम बंगाल की छवि पर असर पड़ रहा है। यह TMC का काम है, जो उनके अंदरूनी मतभेदों से उपजा है... यह नाराजगी की वजह से हो रहा है। यह भाजपा का एजेंडा नहीं है।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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