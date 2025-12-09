नवीन जिंदल की बेटी की शादी में महुआ मोइत्रा ने किया डांस, वायरल वीडियो पर अब दिया जवाब
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महुआ मोइत्रा, BJP सांसद कंगना रनौत और NCP (SCP) सांसद सुप्रिया सुले को एक साथ ‘ओम शांति ओम’ फिल्म के लोकप्रिय गीत 'दीवानगी दीवानगी' पर स्टेज पर डांस करते देखा गया।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने BJP सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की बेटी यशस्विनी जिंदल की शादी में अपनी मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। शादी समारोह के दौरान महुआ मोइत्रा डांस करती नजर आईं। सोशल मीडिया पर उनका डांस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो गया।
मोइत्रा ने एक्स पर लिखा- वह (नवीन जिंदल) मेरे पुराने दोस्त हैं। यह उनकी बेटी की शादी थी। यह दोस्तों और परिवार के बीच का निजी समारोह था। राजनीति का मतलब यह नहीं कि इंसानों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएं और किसने कहा कि कुछ गलत होने पर मैं आवाज नहीं उठाऊंगी?
वायरल हुआ ‘अप्रत्याशित कोलैब’
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महुआ मोइत्रा, BJP सांसद कंगना रनौत और NCP (SCP) सांसद सुप्रिया सुले को एक साथ ‘ओम शांति ओम’ फिल्म के लोकप्रिय गीत 'दीवानगी दीवानगी' पर स्टेज पर डांस करते देखा गया। खुद नवीन जिंदल भी इस परफॉर्मेंस में शामिल हुए, जिससे माहौल और भी हल्का-फुल्का व मनोरंजक बन गया। नेटिजन्स ने इसे अनएक्सपेक्टेड कोलैबरेशन बताया और विपरीत राजनीतिक विचारधारा वाले नेताओं को एक साथ देखकर आश्चर्य जताया।
संगीत की तैयारियों की झलक
कंगना रनौत ने कार्यक्रम से पहले की कुछ बिहाइंड-द-सीन तस्वीरें भी शेयर की थीं, जिनमें सभी सांसद संगीत की रिहर्सल करते नजर आ रहे थे। रनौत ने लिखा- कुछ फिल्मी पल साथी सांसदों के साथ… जिंदल जी की बेटी के संगीत की रिहर्सल।
जिंदल परिवार का स्टार-स्टडेड समारोह
दिल्ली स्थित जिंदल परिवार के घर में हुआ यह भव्य समारोह राजनीतिक और कारोबारी दुनिया की कई मशहूर हस्तियों को एक मंच पर लेकर आया। शाम का एक प्रमुख आकर्षण रहा- जिंदल परिवार के चारों चेहरे: रतन, पृथ्वीराज, सज्जन और नवीन का दलेर मेहंदी के लोकप्रिय 90 के दशक के गीत ना ना ना रे पर एक साथ डांस करना।