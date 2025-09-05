'हर मुसलमान को बता रहे बांग्लादेशी', महमूद मदनी बेदखली अभियान को लेकर हिमंता सरमा पर बरसे

जमीयत अध्यक्ष महमूद मदनी ने मौजूदा समय में राजनीतिक भाषा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे अभी अहम नहीं हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस पर ध्यान नहीं देते। इसे लेकर हम सभी को संयम बरतना चाहिए।

असम में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ चल रहे निष्कासन अभियान का जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने समर्थन किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी या बांग्लादेशी नागरिक भारत में नहीं रहना चाहिए। हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की जमकर आलोचना की और कहा कि वह हर मुस्लिम को बांग्लादेशी के रूप में पेश कर रहे हैं। मदनी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'कोई भी बांग्लादेशी, विदेशी भारत में नहीं रहना चाहिए। वह (हिमंता सरमा) हर मुस्लिम को बांग्लादेशी के रूप में पेश कर रहे हैं। वह मुझे बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सरमा दावा करते हैं कि वह हीरो हैं और मैं जीरो हूं।'

महमूद मदनी ने कहा कि असम में चुनाव से पहले जबरन निष्कासन किया जा रहा है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने असम सरकार को घेरते हुए कहा कि वह बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। मदनी ने कहा, 'असम में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और चुनाव नजदीक आने के कारण जबरन निष्कासन हो रहा है। वे (असम सरकार) नहीं चाहते कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल उठें और असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। वे इसे किसी विशेष समुदाय का मुद्दा बनाना चाहते हैं।'