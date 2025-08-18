Mahindra Group x post assures strict action employee issues rape death threats to MP 'कतई बर्दाश्त नहीं', सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी पर फायर महिंद्रा ग्रुप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMahindra Group x post assures strict action employee issues rape death threats to MP

'कतई बर्दाश्त नहीं', सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी पर फायर महिंद्रा ग्रुप

सुलता देव ने लिखा, 'महिंद्रा कंपनी का कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम एक महिला सांसद को बलात्कार और हत्या की धमकी दे रहा है। अगर यही स्थिति है तो कल्पना करें कि ओडिशा की वंचित महिलाओं के साथ क्या होता होगा!'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:11 PM
share Share
Follow Us on
'कतई बर्दाश्त नहीं', सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी पर फायर महिंद्रा ग्रुप

महिंद्रा ग्रुप ने अपने कर्मचारी की ओर से फेसबुक पर पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कंपनी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए साफ किया कि वह किसी भी प्रकार की धमकी या गलत व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। दरअसल, बीजू जनता दल की सांसद सुलता देव ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि महिंद्रा की नासिक शाखा के मैनेजर और भाजपा कार्यकर्ता सत्यब्रत नायक ने उन्हें फेसबुक पर बलात्कार और हत्या की धमकियां दीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अभी तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ है। बीजेडी सांसद ने कहा कि वह कानून एजेंसियों की ओर से स्वत: संज्ञान लेने का इंतजार कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:संपत्ति का खुलासा न करने पर हर मामले में रद्द नहीं हो सकते चुनाव परिणाम: SC

महिंद्रा ग्रुप की ओर से एक्स पर पोस्ट करके कहा गया, 'कंपनी ने हमेशा मानव गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सम्मानपूर्ण वातावरण बनाए रखने में विश्वास किया हैं। इन सिद्धांतों के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं है।' महिंद्रा ग्रुप का कहना है कि इस मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा कि अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो उनके आचार संहिता के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिंद्रा ने बयान में इस बात पर जोर दिया कि वह अपने कर्मचारियों के व्यवहार में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुलता देव ने पोस्ट में क्या कहा

सुलता देव ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें ओडिया और अंग्रेजी में उनके खिलाफ टिप्पणियां दिखाई गईं। उन्होंने लिखा, 'महिंद्रा कंपनी का कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम एक महिला सांसद को बलात्कार और हत्या की धमकी दे रहा है। अगर यही स्थिति है तो कल्पना करें कि ओडिशा की वंचित महिलाओं के साथ क्या होता होगा!' कंपनी ने इस घटना को लेकर सोमवार को सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पोस्ट में कहा गया कि समाज के सभी वर्गों से सम्मान और मर्यादा बनाए रखने की अपील की गई है। कंपनी का कहना है कि वह इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी, ताकि सच्चाई सामने आए व उचित कदम उठाए जा सकें।

Mahindra Viral News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।