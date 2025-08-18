'कतई बर्दाश्त नहीं', सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी पर फायर महिंद्रा ग्रुप

सुलता देव ने लिखा, 'महिंद्रा कंपनी का कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम एक महिला सांसद को बलात्कार और हत्या की धमकी दे रहा है। अगर यही स्थिति है तो कल्पना करें कि ओडिशा की वंचित महिलाओं के साथ क्या होता होगा!'

महिंद्रा ग्रुप ने अपने कर्मचारी की ओर से फेसबुक पर पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कंपनी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए साफ किया कि वह किसी भी प्रकार की धमकी या गलत व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। दरअसल, बीजू जनता दल की सांसद सुलता देव ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि महिंद्रा की नासिक शाखा के मैनेजर और भाजपा कार्यकर्ता सत्यब्रत नायक ने उन्हें फेसबुक पर बलात्कार और हत्या की धमकियां दीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अभी तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ है। बीजेडी सांसद ने कहा कि वह कानून एजेंसियों की ओर से स्वत: संज्ञान लेने का इंतजार कर रही हैं।

महिंद्रा ग्रुप की ओर से एक्स पर पोस्ट करके कहा गया, 'कंपनी ने हमेशा मानव गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सम्मानपूर्ण वातावरण बनाए रखने में विश्वास किया हैं। इन सिद्धांतों के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं है।' महिंद्रा ग्रुप का कहना है कि इस मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा कि अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो उनके आचार संहिता के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिंद्रा ने बयान में इस बात पर जोर दिया कि वह अपने कर्मचारियों के व्यवहार में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।