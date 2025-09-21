Mahesh Sachdev says H1B visa fee hike order rushed rolled back like toothpaste back in tube H-1B वीजा पर अमेरिका का नया ऐलान, एक्सपर्ट ने 'टूथपेस्ट के ट्यूब' वाली बात से ट्रंप को ही सुना दिया, India News in Hindi - Hindustan
H-1B वीजा पर अमेरिका का नया ऐलान, एक्सपर्ट ने 'टूथपेस्ट के ट्यूब' वाली बात से ट्रंप को ही सुना दिया

H-1B वीजा पर अमेरिका का नया ऐलान, एक्सपर्ट ने 'टूथपेस्ट के ट्यूब' वाली बात से ट्रंप को ही सुना दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसमें एच-1बी वीजा शुल्क को सालाना 100000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का प्रावधान है। इस कदम से अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स पर बुरा असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 02:54 PM
H-1B वीजा पर अमेरिका का नया ऐलान, एक्सपर्ट ने 'टूथपेस्ट के ट्यूब' वाली बात से ट्रंप को ही सुना दिया

एच-1बी वीजा शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया है। यह फैसला भारत के आईटी सेक्टर के बड़े-बड़े नामों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा फीस में ऐतिहासिक वृद्धि के इस निर्णय पर खुद अमेरिका में ही विरोध की बाढ़ आ गई है। अमेरिकी विधायकों और सामाजिक नेताओं ने इसे दुखद और बेकार बताते हुए आगाह किया कि इससे आईटी इंडस्ट्री को गहरा झटका लगेगा। विरोधी प्रदर्शनों के बीच वाइट हाउस ने साफ कर दिया कि एच-1बी वीजा के लिए लगाए गए 100000 डॉलर के नए शुल्क का असर अमेरिका में दोबारा आने वाले मौजूदा वैध वीजा धारकों पर नहीं पड़ेगा। वाइट हाउस ने शनिवार को स्पष्ट किया कि यह 100000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगा।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसमें एच-1बी वीजा शुल्क को सालाना 100000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का प्रावधान है। इस कदम से अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स पर बुरा असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस बारे में पूर्व सीनियर डिप्लोमैट महेश सचदेव ने अमेरिकी सरकार के इस अप्रत्याशित फैसले की तीखी निंदा की है, जिसमें एच-1बी वीजा स्पॉन्सरशिप फीस को 100000 डॉलर तक बढ़ाया गया। उन्होंने इसे जल्दबाजी का फैसला करार दिया और कहा कि आधे-अधूरे संशोधनों के बावजूद यह भारतीय प्रोफेशनल्स के स्वतंत्र यात्रा में रुकावट डाल रहा है।

टूथपेस्ट को ट्यूब में वापस भरने की कोशिश

सचदेव ने कहा कि इस मुद्दे को अचानक उछालने के बाद, हकीकत में हितधारकों को वीकेंड में 24 घंटे से भी कम नोटिस देकर इस सख्त कदम से जूझना पड़ा। अब वे टूथपेस्ट को ट्यूब में वापस भरने जैसी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि एच-1बी कर्मचारियों के अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने शायद शुरुआती ऑर्डर का जबरदस्त विरोध किया होगा, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इसका दायरा सीमित करना पड़ा। सचदेव के मुताबिक, एम्प्लॉयर्स ने सरकार के सामने अपनी बात बुलंद आवाज में रखी होगी, जिससे उन्हें यह कहना पड़ा कि यह शुल्क सिर्फ नए एंट्री वालों पर लागू होगा और वह भी एक बार। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से इससे मामले पर एक तरह की ऊपरी सीमा लग जाती है।

सचदेव ने जोर देकर कहा कि मूल ऑर्डर से पैदा हुई मुख्य समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इससे भारत से आने वाले ज्यादातर टेक-सेवी कर्मचारियों का अमेरिका में आजाद आवागमन रुक जाएगा। ये कर्मचारी अमेरिका इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां उनकी सख्त जरूरत है, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर काम करना चाहता है। मौजूदा सरकार MAGA समर्थकों पर ज्यादा जोर देती नजर आ रही है, जो सोचते हैं कि उन्होंने सर्विसेज का नुकसान सहा है। उनके अनुसार, यह धारणा कुछ हद तक सही है।

बेरोजगारी की दीवार और बनी रहेगी

सचदेव ने साफ किया कि विदेशियों का भारी प्रवाह और अमेरिकी वर्कर्स की जॉब्स छीनना एक हकीकत है, जिससे अमेरिकी आईटी सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ रही है। हालांकि, यह तथ्य सिर्फ आंशिक रूप से सही है। अमेरिकी आईटी इंडस्ट्री में अमेरिकी नागरिकों की बेरोजगारी दर करीब 6% है, जबकि सामान्य अमेरिकी पॉपुलेशन में यह महज 3% के आसपास है। उन्होंने इस समस्या की जड़ को तेज तकनीकी बदलावों में बताया। सचदेव ने कहा कि आईटी सेक्टर बेहद तेजी से बदल रहा है, और पुराने स्किल्स वाले लोगों की अब डिमांड नहीं बची। उन्हें खुद को री-स्किल करना होगा, नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, वरना बेरोजगारी की दीवार खड़ी ही रहेगी।

गौरतलब है कि अमेरिका ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए 100000 अमेरिकी डॉलर का एकमुश्त शुल्क लगाया है, जो विदेशी स्किल्ड वर्कर्स के एंट्री को और सख्त करने की कोशिश है। 21 सितंबर को लागू हुई इस घोषणा से अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स में व्यापक घबराहट फैल गई। कई इमिग्रेशन लॉयर्स और फर्म्स ने सलाह दी कि एच-1बी होल्डर्स और उनके फैमिली मेंबर्स देश के बाहर फंसने से बचने के लिए 24 घंटे में वापस लौट आएं। हालांकि, बाद में वाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दिया कि नया शुल्क सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं।

Donald Trump America
