NDA सरकार में मंत्री के घर पर हमला, पुलिस को बुलाते ही रह गए; बुरी तरह भड़के

संजय शिरसाट शिवसेना नेता हैं और महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री हैं। केंद्र में शिवसेना NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। शिरसाट ने पुलिस की तरफ से धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने अपने घर पर हमले की कोशिश का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने उनके गार्ड के सामने बोतलें लहराईं थीं। फिलहाल, आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही मंत्री ने कई बड़े पुलिस अधिकारियों के रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में बीते दिनों मर्डर के कई मामले सामने आए हैं।

संजय शिरसाट की दफ्तर की तरफ जारी बयान के अनुसार, आरोपियों की संख्या तीन थी और सभी नशे में लग रहे थे। घटना उनके छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर हुई है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिरसाट ने कहा है कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाएंगे। साथ ही वह पुलिस आयुक्त की भी शिकायत करने वाले हैं।

क्या हुआ गुरुवार रात शिरसाट के दफ्तर के अनुसार, 'बीती रात, लगभग तीन लड़के मेरे बंगले के सामने आए। तीनों नशे में लग रहे थे। उन्होंने मेरे घर के सुरक्षाकर्मी के सामने बोतलें दिखाईं और दावा किया कि उन्हें कुछ लोगों की पहचान पता है। यह कहकर वे घर की तरफ लपके और हमला करने की कोशिश की...।' हालांकि, इस कथित हमले में किसी को चोट नहीं आई है।

DG की तारीफ CP पर भड़के उन्होंने खासतौर से पुलिस आयुक्त के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'असली सवाल यह है कि स्थानीय पुलिस आखिर कर क्या रही है? पुलिस कमिश्नर का फोन बंद है। कोई भी डीसीपी या एसपी मौजूद नहीं है...। मैं महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक की तरफ से तुरंत की गई कार्रवाई की तारीफ करता हूंय़ जिन्हें मैंने आधी रात को फोन किया और उन्होंने मुझे उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया...।'

उन्होंने कहा, 'इस शहर में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। दिन-दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। पिछले 8-15 दिनों में हत्या के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस कमिश्नर या तो इन घटनाओं के प्रति उदासीन हैं या फिर वे इनकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं...।'

उन्होंने बताया है कि वह आयुक्त के खिलाफ सीएम से शिकायत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं पक्के तौर पर मुख्यमंत्री से स्थानीय पुलिस आयुक्त की औपचारिक शिकायत करूंगा। शहर के मौजूदा हालात को देखते हुए, यह बहुत जरूरी है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाए...।'

पुलिस पर लगाए वसूली के आरोप मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को शिरसाट ने कहा, 'मेरे घर पर हमला हुआ है। शहर में रोज हत्याएं हो रही हैं। पुलिस कमिश्नर को सिर्फ वसूली में दिलचस्पी है। खुलेआम ड्रग्स बेचे जा रहे हैं।' उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त करीब ढाई घंटे के बाद मौके पर पहुंचे थे। साथ ही यह भी कहा कि डीजीपी के दखल के बाद डीसीपी आए थे।

उन्होंने आरोप लगाए, 'पुलिस आयुक्त को सिर्फ पिंपरी-चिंचवड़ में मलाईदार पद पाने की पड़ी है।' उन्होंने कहा, 'पुलिस की कृपा से सट्टेबाजी चल रही है। मैं पूरी लिस्ट मुख्यमंत्री को दूंगा।' उन्होंने कहा, 'क्या पुलिस हमारे मरने के बाद आने वाली थी।'