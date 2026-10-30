अमेरिका में किसने कब्जाई महात्मा गांधी के पोते की 30 एकड़ जमीन? 20 महीने बाद मिली जीत

महात्मा गांधी के पोते कानू गांधी और उनकी पत्नी की अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित 30 एकड़ जमीन पर कब्जे का विवाद खत्म हो गया है। 20 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने कब्जाधारी को 30 दिन में जमीन खाली करने और अपना सामान हटाने का आदेश दिया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते कानू गांधी और उनकी पत्नी शिवा गांधी की अमेरिका में स्थित 30 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है। अमेरिका की एक अदालत ने वर्जीनिया में इस जमीन पर कब्जा करने वाले शख्स को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। सूरत के परिमल देसाई की अगुवाई में करीब 20 महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। अदालत ने कब्जाधारी को जमीन से अपना सामान हटाने और उस पर अपना अधिकार जताना बंद करने का निर्देश भी दिया है।

कहां है गांधी परिवार की यह जमीन? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जमीन अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के वॉरेन काउंटी में शेनानडो नेशनल पार्क के पास स्थित है। कानू गांधी और शिवा गांधी ने इसे 1987 में खरीदा था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुजरात के दक्षिणी हिस्से में रहने के दौरान गांधी दंपती ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और अपनी संपत्तियां उसके नाम कर दी थीं।

परिमल देसाई इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। उन्होंने बताया कि इस जमीन को लेकर कानूनी विवाद तब शुरू हुआ, जब अमेरिकी नागरिक ग्रेगरी ब्लैक ने 10 जनवरी 2025 को उनके आवास पर कानूनी नोटिस भेजा। ब्लैक ने वर्जीनिया के कानून के तहत जमीन पर अपना अधिकार होने का दावा किया था।

15 साल से कब्जे का दावा, लेकिन अदालत में साबित नहीं कर पाया ग्रेगरी ब्लैक का दावा था कि वह 2008 से इस जमीन पर कब्जा किए हुए है। उसने अपने दावे के समर्थन में जमीन पर बने रास्तों, एक केबिन, पेड़ों के लिए बनाए गए ढांचों, पुलिया और अन्य निर्माणों का हवाला दिया। उसने तस्वीरें भी पेश कीं।

वर्जीनिया के कानून के तहत किसी व्यक्ति को 15 साल तक जमीन पर कब्जे के बाद कुछ शर्तें पूरी होने पर उस पर कानूनी अधिकार मिल सकता है। हालांकि, ब्लैक अदालत में यह साबित नहीं कर पाया कि उसका कब्जा वास्तविक और विशिष्ट था। वह यह भी साबित नहीं कर सका कि उसका दावा जमीन के मालिकों के अधिकारों के विरुद्ध कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करता था।

2024 में जमीन का सर्वे कराया, फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई परिमल देसाई ने बताया कि वह पहली बार 2024 में वर्जीनिया स्थित इस जमीन पर गए थे। उन्होंने वहां जमीन का सर्वे कराने पर 4,500 डॉलर खर्च किए। देसाई के मुताबिक, ट्रस्ट को जमीन के संबंध में कोई कदम उठाने के लिए पहले उस पर अपना कब्जा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने 2025 में अमेरिकी अदालत से वसीयत को प्रोबेट कराया और जमीन का मालिकाना हक ट्रस्ट के नाम दर्ज कराया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में वकील नियुक्त किए और भारत में रहते हुए भी मुकदमे की तैयारी जारी रखी।

AI की मदद से जुटाए सबूत, GIS मैप से खुली पोल देसाई ने बताया कि इस कानूनी लड़ाई में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अपना पक्ष रखने के तरीके तलाशे। उन्होंने भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के नक्शों का भी इस्तेमाल किया।

उनके मुताबिक, इन नक्शों से यह साबित करने में मदद मिली कि संबंधित केबिन 15 साल से उस जगह पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा, देसाई ने 2020 के बाद कई बार जमीन का दौरा किया था। इससे ब्लैक के लगातार वास्तविक कब्जे के दावे पर सवाल खड़े हुए।

देसाई ने यह भी बताया कि जमीन पर एक अन्य महिला रह रही थी। इससे ब्लैक का यह दावा कमजोर पड़ा कि जमीन पर उसका ही एकमात्र कब्जा था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई 8 से 11 सितंबर के बीच हुई। इस दौरान देसाई ने अदालत को बताया कि कानू गांधी महात्मा गांधी के पोते थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संपत्तियां ऐसे ट्रस्ट को दी थीं, जिसका उद्देश्य गांधीवादी दर्शन का प्रचार-प्रसार करना है।

अदालत ने 30 दिन में कब्जा हटाने का दिया आदेश वॉरेन काउंटी सर्किट कोर्ट के जज डेरिल एल. फंक ने 21 अक्टूबर को ट्रस्ट और परिमल देसाई के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के आदेश के मुताबिक, ग्रेगरी ब्लैक को 30 दिनों के भीतर अपने खर्च पर जमीन से केबिन, शिकार के लिए बनाए गए ढांचे और अपना निजी सामान हटाना होगा। उसे जमीन का कब्जा भी छोड़ना होगा और भविष्य में वहां प्रवेश करने या उस पर मालिकाना हक जताने से बचना होगा। अदालत ने ब्लैक को अज्ञात उत्तराधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गार्जियन एड लिटेम की फीस के तौर पर 11,375 डॉलर का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

कौन थे कानू गांधी और शिवा गांधी? कानू गांधी और उनकी पत्नी शिवा गांधी 2013 में भारत लौट आए थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दक्षिण गुजरात में बिताए। कानू गांधी का नवंबर 2016 में सूरत में निधन हो गया था। उनकी वसीयत के अनुसार, उनकी संपत्तियां शिवा गांधी को मिलीं।