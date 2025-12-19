Hindustan Hindi News
गांव की आबादी 1500, 3 महीने में पैदा हो गए 27 हजार बच्चे! रिकॉर्ड देख चकराए अधिकारी

गांव की आबादी 1500, 3 महीने में पैदा हो गए 27 हजार बच्चे! रिकॉर्ड देख चकराए अधिकारी

संक्षेप:

जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के एक सतर्कता अभियान के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के हालिया आदेश के बाद विभाग इन रिकॉर्ड की जांच कर रहा था।

Dec 19, 2025 07:35 pm IST
क्या ऐसा संभव है कि किसी गांव में महज 1500 लोग रहते हों, लेकिन 3 महीने में वहां 27 हजार बच्चों का जन्म हो? महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 1,500 आबादी वाले एक गांव में सिर्फ 3 महीनों में 27,398 जन्म पंजीकरण के मामले सामने आने से अधिकारी हैरान रह गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की आशंका के बीच जांच शुरू कर दी है।

जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह गड़बड़ी स्वास्थ्य विभाग के एक सतर्कता अभियान के दौरान सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवैध और देर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण रद्द करने की जांच के हालिया आदेश के बाद, विभाग ने सितंबर और नवंबर के बीच के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था।

इस दौरान आर्णी तालुका की शेंदुरसनी ग्राम पंचायत के जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में दर्ज डेटा ने उन्हें चौंका दिया। सूचना अधिकारियों ने बताया कि तीन महीनों की अवधि में 27,000 से अधिक बच्चों के जन्म पंजीकृत किए गए। इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड की गड़बड़ी को गंभीर मामला बताते हुए एक जांच कमिटी का गठन किया गया था।

जांच में यह निष्कर्ष निकला गया कि 27,398 बर्थ रिकॉर्ड में से 27,397 और 7 मृत्यु रिकॉर्ड उस पंचायत क्षेत्र के हैं ही नहीं और संदिग्ध हैं और ग्राम पंचायत के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण होना असंभव है। इसके बाद मामले को तकनीकी जांच के लिए पुणे के स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक को भेजा गया। इसके बाद यह बात सामने आई कि शेंदुरसनी ग्राम पंचायत की CRS (सिविल पंजीकरण प्रणाली) ID मुंबई से मैप की गई थी। 11 दिसंबर को मिली एक टेक्निकल जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये रिकॉर्ड साइबर फ्रॉड की संभावना के दायरे में आते हैं और इस संबंध में यवतमाल के सिटी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है।

वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ने यवतमाल के सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रारों से अपील की है कि वे अपना CRS ID, पासवर्ड या OTP किसी के साथ शेयर ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें।

