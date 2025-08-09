Vande Bharat: महाराष्ट्र को मिलेगी देश की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें ट्रेन का रूट

Vande Bharat Express Train: यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26101/26102 के रूप में चलेगी। पुणे से नियमित सेवा 11 अगस्त से और अजनी से 12 अगस्त से शुरू होगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी।

Sat, 9 Aug 2025 09:30 AM

Vande Bharat Express Train: महाराष्ट्र के लिए खुशखबरी है। राज्य को जल्द ही अपनी 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को करेंगे। यह नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन अजनी (नागपुर) से पुणे के बीच चलाई जाएगी और इसका संचालन व रखरखाव सेंट्रल रेलवे (CR) जोन द्वारा किया जाएगा।

अजनी (नागपुर)–पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी चलने वाली वंदे भारत ट्रेन होगी, जो कि 881 किमी की दूरी तय करेगी। यह नागपुर से पुणे के बीच की सबसे तेज ट्रेन होगी, जिसकी औसत रफ्तार 73 किमी प्रति घंटा होगी। ट्रेन में 10 इंटरमीडिएट स्टॉप होंगे और यह वार्धा-अकोला-शेगांव-भुसावल-जलगांव-मनमाड़ होते हुए पुंटांबा-डौंड के मार्ग से गुजरेगी।

यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26101/26102 के रूप में चलेगी। पुणे से नियमित सेवा 11 अगस्त से और अजनी से 12 अगस्त से शुरू होगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी।

यह सेवा दोनों शहरों और बीच के कस्बों में काम, व्यापार, पढ़ाई और पर्यटन के लिए यात्रियों को बड़ी सुविधा देगी। व्यापारी, छात्र, कर्मचारी और पर्यटक सभी को तेज़ और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यापार और वाणिज्य के नए अवसर भी खुलेंगे।

महाराष्ट्र में चल रही वंदे भारत ट्रेनों की सूची 1. नागपुर–सिकंदराबाद

2. हुब्बल्ली–पुणे

3. कोल्हापुर–पुणे

4. जालना–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस

5. बिलासपुर–नागपुर

6. मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर

7. इंदौर–नागपुर

8. CSMT–साईंनगर शिर्डी

9. CSMT–सोलापुर

10. CSMT–मडगांव

11. मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद