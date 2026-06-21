महाराष्ट्र में पलट सकता है गेम? शिंदे के लिए आसान नहीं उद्धव के सांसदों को तोड़ना; इनसाइड स्टोरी

MAHARASHTRA NEWS: एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के सफल होने की खुले तौर पर घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव गुट के सांसदों का कहना है कि इस बार पार्टी की टूट 2022 की तरह आसान नहीं रहने वाली। इसी बीच बागियों में शामिल सांसद ओमराजे निंबालकर ने कहा है कि वह दो दिन बाद इस पर जवाब देंगे।

Eknath Shinde: महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। इसके केंद्र में हैं उद्धव गुट से बगावत करने वाले लोकसभा के 6 सांसद। यह वही सांसद हैं, जो 2022 में शिंदे की बगावत के समय उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में फिलहाल मुखर रूप से उद्धव के साथ खड़े नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे की तरह इस बार विभाजन होना आसान नहीं है। अभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि 6 सांसदों में से किसी ने भी अभी तक उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे की आलोचना नहीं की है। वहीं, जिन मुद्दों पर बगावत की बात की जा रही है। उन सभी मुद्दों को साफ कर दिया गया है।

दरअसल, बागी सांसदों को लेकर अटकलों का यह दौर उस वक्त शुरू हो गया था, जब पहले खबर आई थी कि शिवसेना दिवस के मौके पर शिंदे इन सांसदों को अपने गुट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बाद में इस खबर को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ कल धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर के पिता के केस में भी विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि राजनीतिक भविष्य को लेकर वह अगले दो दिनों में फैसला लेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह कभी भी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे।

बता दें, 2022 की बगावत के बाद ओमराजे निंबालकर को उद्धव ठाकरे का सबसे वफादार माना जाता था। हालांकि, जब बागियों की लिस्ट में उनका नाम आया तो यह सवाल बार-बार उठा कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय पर संजय राउत की तरफ से कहा गया कि ओमराजे को उनके पिता के मामले में पक्ष में निर्णय दिलवाने का ऑफर दिया गया है। हालांकि, शनिवार को फैसला उनके विरोध में आया।

2022 में खुलकर विरोध में आ गए थे शिवसेना नेता उद्धव गुट के नेताओं के तर्क पर राजनीतिक जानकार भी सहमत होते दिखते हैं। 2022 की जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के तमाम विधायक और सांसद उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। अलग होने के तुरंत बाद ही इन लोगों ने ठाकरे पर हिंदुत्व की विचारदारा से दगा करने और ठाकरे कि विरासत को भूल जाने का आरोप लगाया था।

दरअसल, शिंदे गुट का मानना था कि भाजपा ही शिवसेना की प्राकृतिक सहयोगी है। ऐसे में उद्धव ठाकर ने मुख्यमंत्री पद के लालच में कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके हिंदुत्व को धोखा दिया है। इसलिए वह शिवसेना को उद्धव ठाकरे से दूर ले जा रहे हैं। उस समय पर एकनाथ शिंदे ने साफ कहा था कि 'बाला साहेब ठाकरे कि विरासत विचारधारा से तय होगी, रक्त संबंध से नहीं।'

यही नहीं, उस समय पर शिंदे गुट का उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना था कि वह नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने की जगह घर पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा तत्कालीन महा विकास अघाड़ी सरकार में एनसीपी की मौजूदगी से शिवसेना विधायकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह इससे अलग हो गए।

वर्तमान में स्थिति अलग ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे के छह सांसद तोड़ने का दावा करने वाले शिंदे गुट के अभी भी वह पुराने आरोप ही हैं। पहला आरोप यह है कि ठाकरे कांग्रेस के साथ विलय की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा यह कि वह नेताओं और सांसदों से नहीं मिलते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह आरोप शिंदे गुट की तरफ से आ रहे हैं। अभी तक बागी सांसदों में से किसी ने भी इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

शिंदे गुट के इन आरोपों को स्वयं उद्धव ठाकरे और उनके वफादार सांसदों ने तर्कों के साथ खारिज किया है। शिवसेना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने विलय की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना तीन दशकों तक भाजपा की सहयोगी रही, लेकिन कभी भी उसके साथ विलय नहीं किया तो अब यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पार्टी कांग्रेस में विलय करने वाली है।

वहीं, सांसदों को मिलने के समय को लेकर नासिक से लोकसभा नेता राजाभाउ वाजे ने तर्क दिया कि उद्धव ठाकरे सभी सांसदों के लिए उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे टिकट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उद्धव साहेब से मिलने में कभी कोई समस्या नहीं हुई। जब भी मुझे उनसे मिलना होता है, मुझे तुरंत समय मिल जाता है।" वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत ने कहा, "कोई भी सांसद मुझे बता दे कि उसे मिलने का मौका नहीं दिया गया है। इसके बाद में बताऊंगा कि उसने कितनी बार उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है।"