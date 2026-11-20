तुकाराम मुंडे हटे पीछे; पहले केंद्र सरकार को अदालत में घसीटा, अब वापस ली याचिका
विवाद की मुख्य वजह FSSAI का 12 मई 2023 का आदेश था। इस आदेश के तहत केंद्रीय लाइसेंस वाले खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया था। इस पर सवाल उठ रहे थे।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया है। यह याचिका राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर दायर की थी। महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले विभाग ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और FSSAI राज्य के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। राज्य का कहना था कि केंद्रीय एजेंसी ने खाद्य कारोबारियों की जांच और नियमन के लिए एक अलग व्यवस्था बना दी है, जिससे राज्य के अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो रही हैं। हालांकि, अब सरकार ने इस विवाद को अदालत के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाने का रास्ता चुना है।
3 सितंबर को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार का आरोप था कि इन नियमों के जरिए केंद्र ने एक समानांतर व्यवस्था तैयार कर ली है। इससे राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा था, क्योंकि महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह BJP की सरकार है। इसके बावजूद राज्य के एक विभाग ने केंद्र की नियामक संस्था के खिलाफ अदालत का रुख किया था। 29 अक्टूबर को राज्य सरकार ने अधिकारियों को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया था।
क्या था पुराना आदेश
विवाद की मुख्य वजह FSSAI का 12 मई 2023 का आदेश था। इस आदेश के तहत केंद्रीय लाइसेंस वाले खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया था। महाराष्ट्र FDA का कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधिकारियों को भी खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण और कार्रवाई का अधिकार मिला हुआ है। राज्य ने आरोप लगाया था कि FSSAI के सीईओ ने नए पदों का गठन करके अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इनमें केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण जैसे पद शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि इस तरह की व्यवस्था बनाने का अधिकार FSSAI के CEO के पास नहीं है और इससे राज्य के अधिकारियों की भूमिका कमजोर हो रही है।
किस बात को लेकर उठे सवाल
महाराष्ट्र FDA ने अपनी याचिका में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना कारोबार करने वाले खाद्य व्यवसायों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में लाने पर भी सवाल उठाए थे। इस व्यवस्था के कारण बड़े होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने के लिए राज्य के अधिकारियों को FSSAI से पहले लिखित इजाजत लेनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी भी जरूरी हो जाती है। FDA का कहना था कि इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है। विभाग ने अदालत से FSSAI के संबंधित आदेशों पर रोक लगाने और केंद्रीय एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों को रद्द करने की मांग की थी।
क्या बातचीत ने निकला हल
अब याचिका वापस लेने के फैसले के पीछे दोनों पक्षों के बीच बातचीत को अहम वजह बताया जा रहा है। FDA के सीनियर अधिकारी के मुताबिक, FSSAI के सीईओ रजित पुन्हानी ने राज्य के अधिकारियों से संपर्क किया था। इसके बाद हुई बातचीत और विभाग की आंतरिक समीक्षा में यह राय बनी कि विवाद का समाधान अदालत के बाहर भी निकाला जा सकता है। इसी आधार पर FDA ने राज्य के महाधिवक्ता को पत्र लिखकर याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि, सूत्रों ने दावा किया कि केंद्र सरकार के दबाव के बाद यह कदम उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें