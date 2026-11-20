विवाद की मुख्य वजह FSSAI का 12 मई 2023 का आदेश था। इस आदेश के तहत केंद्रीय लाइसेंस वाले खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया था। इस पर सवाल उठ रहे थे।

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया है। यह याचिका राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर दायर की थी। महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले विभाग ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और FSSAI राज्य के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। राज्य का कहना था कि केंद्रीय एजेंसी ने खाद्य कारोबारियों की जांच और नियमन के लिए एक अलग व्यवस्था बना दी है, जिससे राज्य के अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो रही हैं। हालांकि, अब सरकार ने इस विवाद को अदालत के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाने का रास्ता चुना है।

3 सितंबर को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार का आरोप था कि इन नियमों के जरिए केंद्र ने एक समानांतर व्यवस्था तैयार कर ली है। इससे राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा था, क्योंकि महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह BJP की सरकार है। इसके बावजूद राज्य के एक विभाग ने केंद्र की नियामक संस्था के खिलाफ अदालत का रुख किया था। 29 अक्टूबर को राज्य सरकार ने अधिकारियों को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया था।

क्या था पुराना आदेश विवाद की मुख्य वजह FSSAI का 12 मई 2023 का आदेश था। इस आदेश के तहत केंद्रीय लाइसेंस वाले खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिया गया था। महाराष्ट्र FDA का कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधिकारियों को भी खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण और कार्रवाई का अधिकार मिला हुआ है। राज्य ने आरोप लगाया था कि FSSAI के सीईओ ने नए पदों का गठन करके अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इनमें केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण जैसे पद शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि इस तरह की व्यवस्था बनाने का अधिकार FSSAI के CEO के पास नहीं है और इससे राज्य के अधिकारियों की भूमिका कमजोर हो रही है।

किस बात को लेकर उठे सवाल महाराष्ट्र FDA ने अपनी याचिका में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना कारोबार करने वाले खाद्य व्यवसायों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में लाने पर भी सवाल उठाए थे। इस व्यवस्था के कारण बड़े होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने के लिए राज्य के अधिकारियों को FSSAI से पहले लिखित इजाजत लेनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी भी जरूरी हो जाती है। FDA का कहना था कि इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है। विभाग ने अदालत से FSSAI के संबंधित आदेशों पर रोक लगाने और केंद्रीय एजेंसी की ओर से बनाए गए नियमों को रद्द करने की मांग की थी।