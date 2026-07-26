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महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में 14 गिरफ्तारियां, मुख्य आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र TET पेपर लीक में अब कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है। शनिवार को ही पटना से पेपर लीक के मुख्य आरोपी को एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 30 जुलाई तक की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 

Maharashtra Paper Leak
महाराष्ट्र पेपर लीक का मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता

महाराष्ट्र TET पेपर लीक के मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके एक सहयोगी को कोर्ट ने 30 जुलाई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों के वकील ने कहा, इस मामले में पहले ही 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के मुताबिक ये लोग लीक हुए पेपर को बेचने में शामिल थे। उनके कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और वॉट्सऐप के जरिए उनपर शक हुआ और पुलिस पहुंच गई। बिजेंद्र गुप्ता पर धोखाधड़ी का एक मामला ओडिशा में भी दर्ज है।

एक महीने से फरार था मुख्य आरोपी

बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने बिजेंद्र गुप्ता को एक दिन पहले ही बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का पूरा नाम बिजेंद्र कुमार बालेश्वर शाह बताया गया है। वहीं उसके सहयोगी का नाम इंद्रजीत सिंह उर्फ पीकू है। दोनों को ही गिरफ्तार करनेके बाद भिवंडी लाया गाय। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई और कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक बिजेंद्र गुप्ता पिछले एक महीने से फरार था और पुलिस को उसको तलाश कर रही थी। उसकी तलाश में पुलिस को कई जगहों पर छापे मारने पड़े।

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24 घंटे पहले लीक हो गए थे पेपर

बिजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद TET पेपर लीक में गिरफ्तार होने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। पुलिस का कहना है कि अब फोकस पूरे पेपर लीक नेटवर्क पर है और पता लगाया जाएगा कि लोगों को इस नेटवर्क में कैसे शामिल किया जाता है और वे किस तरह से पेपर लीक करवा देते हैं। बता दें कि 28 जून को होने वाले टीईटी के पेपर के चार सेट 24 घंटे पहले ही लीक हो गए थे। बताया जा रहा था कि पेपर को 1.5 करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी थी। यह परीक्षा महाराषअट्र में 1.28 सेंटर पर होने वाली थी। हालांकि पेपर लीक होने के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया।

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बता दें कि सारा घटनाक्रम उस समय हुआ जब राजधानी दिल्ली सहित तमाम शहरों में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। शनिवार को सरकार ने इस आंदोलन के केंद्र में रहे संगठन सीजेपी की सारी मांगें मान लीं और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद महीनेभर से चल रहा विरोध प्रदर्शन भी खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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