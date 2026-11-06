किसानों के आंदोलन से थमा NH-48, 1500 ट्रक फंसे; दिवाली पर घर जाने वालों की बढ़ी मुसीबत

महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के आंदोलन से पुणे-बेंगलुरु NH-48 पर यातायात ठप हो गया है। 1500 से ज्यादा ट्रक फंसे हैं और MSRTC की रोजाना करीब 100 बस यात्राएं रद्द हो रही हैं। किसान गन्ने के लिए 4500 रुपये प्रति टन अग्रिम भुगतान की मांग कर रहे हैं।

गन्ने के दाम पर आर-पार की लड़ाई, पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर लगा जाम; 100 बसें रोज रद्द (फोटो- PTI)

महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इसके चलते पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे (NH-48) पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हाईवे पर 1500 से अधिक ट्रक फंसे हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) को रोजाना करीब 100 बस यात्राएं रद्द करनी पड़ रही हैं। दिवाली के मौके पर अपने घर जाने वाले हजारों यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के कारण पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जाम रहा। किसान गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति टन अग्रिम भुगतान की मांग कर रहे हैं।

इस आंदोलन का असर करीब 120 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल रहा है। सतारा जिले के नागठाणे से कोल्हापुर जिले के सांगली फाटा तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। हाईवे से भारी वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जा रहा है, लेकिन वैकल्पिक मार्गों पर भी जाम की स्थिति बन गई है। इसका असर कोल्हापुर, सांगली, सतारा और बेलगावी की ओर जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है।

दिवाली पर घर जाने वाले परिवार भी हाईवे पर फंसे त्योहार के समय हाईवे पर लगे जाम ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। कई लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए घर जा रहे थे, लेकिन घंटों से सड़क पर फंसे हुए हैं।

हाईवे पर फंसे यात्री मंगेश चिरुटे ने बताया कि वह अपने बच्चों और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ पिछली रात से जाम में फंसे हैं। उन्हें दिवाली मनाने के लिए कोल्हापुर में अपने रिश्तेदारों के यहां जाना था, लेकिन कई घंटों से उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई है। उनके मुताबिक, खाने-पीने का सामान भी सीमित है और बच्चे भी परेशान होने लगे हैं।

पुणे से कोल्हापुर और सांगली जाने वाले इन रास्तों पर भी जाम पुणे से कोल्हापुर और सांगली की ओर जाने वाले वाहनों को सतारा में डी-मार्ट इलाके से अजिंठा चौक तक भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। यातायात को रहिमतपुर की ओर डायवर्ट किया गया है, लेकिन इस रास्ते पर भारी ट्रकों की आवाजाही बढ़ने से छोटे वाहनों को भी निकलने में मुश्किल हो रही है। छोटे वाहनों से सांगली जाने वाले यात्रियों को सतारा शहर से होते हुए रहिमतपुर, पुसेसावली और पलुस के रास्ते जाने की सलाह दी गई है।

वहीं, कोल्हापुर जाने वाले वाहन रहिमतपुर के रास्ते आष्टा, बागणी और पेठ वडगांव को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इन सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले सड़क की ताजा स्थिति जांचने की सलाह दी है।

रोजाना 100 बस यात्राएं रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी हाईवे पर जारी आंदोलन का असर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस सेवाओं पर भी पड़ा है। निगम को रोजाना करीब 100 बस यात्राएं रद्द करनी पड़ रही हैं। इससे दिवाली पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

MSRTC के पुणे मंडल नियंत्रक अरुण सिया ने बताया कि बुधवार से ही कुछ बसों को वैकल्पिक रास्तों से चलाना शुरू कर दिया गया था। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सांगली, रहिमतपुर और वीटा के रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि निगम लगातार यह आकलन कर रहा है कि किन रास्तों पर सुरक्षित तरीके से बसों का संचालन किया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही इस विवाद का कोई समाधान निकल आएगा।

हालांकि, वैकल्पिक रास्तों पर भी बसों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अरुण सिया के मुताबिक, गुरुवार को सतारा से आगे रहिमतपुर के पास कर्नाटक नंबर की एक बस को रोक दिया गया और उसके शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इससे साफ है कि मुख्य हाईवे से हटकर दूसरे रास्तों पर जाने वाले यात्री वाहन भी जोखिम का सामना कर रहे हैं।

1500 से ज्यादा ट्रक फंसे, जरूरी सामान की सप्लाई पर असर किसानों के आंदोलन से केवल यात्री ही नहीं, बल्कि माल ढुलाई का काम भी प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबा शिंदे के मुताबिक, पिछले दो दिनों से हाईवे पर 1500 से अधिक ट्रक फंसे हुए हैं।

इन ट्रकों में अनाज, सब्जियों और अन्य जरूरी वस्तुओं सहित कई तरह का सामान लदा हुआ है। बाबा शिंदे ने कहा कि लंबे समय तक हाईवे बंद रहने से ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो जरूरी सामान की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है।

सरकार और चीनी मिलों के बीच बातचीत की कोशिश गन्ना किसानों के संगठन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और चीनी मिलें किसी समझौते पर नहीं पहुंचती हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजू शेट्टी ने मुंबई और पुणे में दूध और सब्जियों की सप्लाई बाधित करने की भी चेतावनी दी है। इससे दोनों शहरों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) तय करती है। लेकिन FRP से अधिक भुगतान को लेकर चीनी मिल मालिकों और किसानों के बीच बातचीत होनी चाहिए।