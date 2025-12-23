कांग्रेस नेतृत्व से क्यों नाराज हैं शरद पवार-उद्धव ठाकरे? MVA में खींचतान की इनसाइड स्टोरी क्या

संक्षेप: कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अकेला चुनाव लड़ने के एकतरफा फैसले से शरद पवार और उद्धव ठाकरे खुश नहीं हैं। हालांकि, उनके सामने MVA को बचाने की भी चुनौती है। लिहाजा, कांग्रेस आलाकमान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत अभी भी जारी है।

Maharashtra Politics: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाकाओं के चुनाव अगले महीने 15 जनवरी को होने हैं लेकिन विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) आपस में ही बंटी नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि MVA के दो घटक दल (शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना) तीसरे घटक दल यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज हो चले हैं। इसकी वजह कांग्रेस की वो महत्वाकांक्षा है, जिसके तहत कांग्रेस ने सबसे बड़ी महानगरपालिका या BMC के चुनावों में अकेला उतरने का ऐलान किया है और अब तक उस पर अड़ी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान तब किया गया था, जब ठाकरे बंधुओं (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) में नजदीकियां बढ़ी थीं। अब जाकर दोनों भाइयों के बीच BMC चुनाव को लेकर सहमति बन चुकी है, जिस पर बातचीत काफी समय से चल रही थी। हालांकि, सीट बंटवारे का ऐलान बुधवार को होना है लेकिन उससे पहले कांग्रेस को मनाने का दौर शुरू हो चुका है। सेना गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेताओं से इस बावत बात की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के एकतरफा फैसले से शरद पवार और उद्धव ठाकरे खुश नहीं हैं। हालांकि, उनके सामने गठबंधन को बचाने की भी चुनौती है। लिहाजा, उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत अभी भी जारी है।

कांग्रेस क्यों भाग रही दूर? दरअसल, पिछले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने महाविकास अघाड़ी (MVA) के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवसेना (UBT), कांग्रेस और NCP (SP) शामिल थे लेकिन BMC चुनाव की बारी आई तो इस गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है क्योंकि शिवसेना (UBT) और NCP (SP) दोनों एक नए पार्टनर, MNS को शामिल करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस गठबंधन में MNS शामिल हो। इसलिए कांग्रेस ने खुद को ​​दूर कर लिया है।

शिवसेना (UBT) और MNS के बीच गठबंधन का ऐलान बाकी बता दें कि ठाकरे भाइयों ने हाल ही में हाथ मिलाया है। उन्हें राज्य में सत्ताधारी महायुति सरकार के खिलाफ कई मौकों पर एक साथ खड़े देखा गया है। BMC चुनावों की घोषणा के बाद, शिवसेना (UBT) और MNS के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। दरअसल, उद्धव ठाकरे का मानना ​​है कि वोटों के बंटवारे से बचने के लिए BJP के खिलाफ सामूहिक रूप से चुनाव लड़ना चाहिए और इसी वजह से वह अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाने को तैयार हुए हैं। उनका मानना है कि ठाकरे परिवार की एकजुटता ही BMC पर कब्जा दिला सकता है लेकिन इस सियासी लड़ाई में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को भी साथ रखना चाहते हैं ताकि सत्ता पक्ष MVA में बिखराव का फायदा न उठा सके।