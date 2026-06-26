बगावत के बीच आदित्य ठाकरे की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारी, संजय राउत बोले- उनमें क्षमता…
पिछले चार सालों में दो बार बगावत का सामना कर चुकी उद्धव ठाकरे की पार्टी अब नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने के विचार में हैं। सांसद संजय राउत ने इसके लिए आदित्य ठाकरे की सॉफ्ट लॉन्चिंग करते हुए कहा कि उनमें क्षमता है।
महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र रहा ठाकरे परिवार अब राजनीतिक हाशिए पर जाने की कगार पर है। शिवसेना पार्टी हाथ से निकल गई है, बची हुई साख 6 पार्टी सांसदों के जाने से खत्म हो चुकी है। हालांकि, इसके बाद भी पार्टी सांसद संजय राउत का दावा है कि भले ही कुछ नेता चले गए हों, लेकिन पार्टी अब भी मजबूत है। इतना ही नहीं राउत ने अगली पीढ़ी को पार्टी का नेतृत्व संभालने देने की भी वकालत की इसके साथ ही उन्होंने आदित्य ठाकरे को भी पार्टी का संभावित उत्तराधिकारी बताया।
पीटीआई से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि अब समय आ गया है कि युवाओं को आगे आकर पार्टी के नेतृत्व की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम आखिर कब तक काम करते रहेंगे। हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। अब युवा नेताओं को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और वह (आदित्य ठाकरे) यह काम पहले से कर रहे हैं। अब भविष्य में वह आधिकारिक रूप से भी यह जिम्मेदारी निभाएंगे। उनमें क्षमता है और हम उनका स्वागत करते हैं।"
संजय राउत का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है। जब पिछले चार सालों में उद्धव ठाकरे की पार्टी दो बार टूट चुकी है। हाल में 6 सांसदों के जाने के बाद उद्धव गुट और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। शिंदे गुट के कई नेता लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर कार्यकर्ताओं से न मिलने का आरोप लगाते रहे हैं। 6 बागी सांसदों को लेकर भी सूत्रों ने दावा किया था कि वह आदित्य ठाकरे को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने के विरोध में हैं। पार्टी छोड़ने के कई कारणों में से यह कारण यह भी है।
संजय राउत ने खुले आम दी थी बागी सांसदों को गाली
शिवसेना से हाथ धोकर बैठे उद्धव ठाकरे परिवार के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका अभी हाल ही हमें 6 सांसदों के जाने के बाद लगा। संजय राउत इस बात से इतने नाराज नजर आए कि उन्होंने खुले तौर पर बागी सांसदों को गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद माहौल गर्म हो गया। हाल ही में राउत ने आरोप लगाया कि बागी सांसद केवल पैसे, सत्ता और सुरक्षा के लिए पार्टी छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को सही मायने में बागी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि बागी शब्द का इस्तेमाल सेनानियों के लिए होना चाहिए राजनेताओं के लिए नहीं।
बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र रहे 'मातोश्री' का रुतबा पिछले कुछ सालों में लगातार कम होता नजर आया है। एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छीन ली उसके बाद वह बाल ठाकरे की विरासत को भी हथियाने के प्रयास में नजर आए। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के साथ लड़ने वाले उद्धव गुट ने अपनी साख को बचाते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अब मामला पलट गया है। इन 9 सांसदों में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं। पिछले चार सालों में दो बार टूट का सामना कर चुकी उद्धव की पार्टी अब बेहद कमजोर नजर आ रही है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें