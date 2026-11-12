अजित पवार की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश? NCP के 'शक' ने महाराष्ट्र में मचाई खलबली
अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा है कि यह हादसा नहीं, बल्कि साजिश हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि अभी तक इस शक को साबित करने वाला कोई पक्का सबूत नहीं मिला है।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश प्रवक्ता उमेश पाटिल ने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि अभी तक इस शक को साबित करने वाला कोई पक्का सबूत उनके पास नहीं है। पाटिल ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में इस क्रैश को लेकर अलग-अलग स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि प्लेन क्रैश के तकनीकी पहलुओं की पूरी जांच किए बिना कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी।
पाटिल ने क्या कहा?
पाटिल ने कहा कि मेरे हिसाब से अजित दादा के साथ जो हुआ, वह हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। यह मेरी गट फीलिंग है। उन्होंने आगे बताया कि वे और पार्टी के कई साथी पिछले 20 से 25 सालों से अजित पवार से जुड़े रहे हैं। अलग-अलग घटनाओं और हालात को एक साथ जोड़कर देखने पर उन्हें लगता है कि इसमें साजिश की पूरी संभावना है। इस दौरान पाटिल ने माना कि अभी किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रैश की परिस्थितियों पर उनके भी कुछ सवाल हैं, लेकिन जांच काफी आगे बढ़ने के बाद ही कुछ और कहना सही होगा।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 28 जनवरी 2026 की सुबह अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। वे जिले की जिला परिषद चुनाव की रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे दिल्ली की एक निजी चार्टर कंपनी VSR Ventures के बमबार्डियर लियरजेट 45 (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) में सवार थे। विमान में अजित पवार समेत कुल पांच लोग थे।
विमान सुबह करीब 8:10 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ा। बारामती एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण पहली लैंडिंग कोशिश असफल रही। दूसरी कोशिश के दौरान रनवे थ्रेशोल्ड के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग लग गई। इस घटना में सभी पांच लोगों की मौत हो गई।
मामले की जांच है जारी
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इस हादसे की जांच कर रहा है। महाराष्ट्र CID भी मामले की जांच में शामिल है। अजित पवार के बेटे जय पवार ने CID से जांच की प्रगति जानने के लिए मुलाकात की थी। NCP (SP) के नेता रोहित पवार सहित कई लोगों ने पहले भी साजिश का शक जताया था और CBI जांच की मांग की थी। कुछ नेताओं ने DGCA और चार्टर कंपनी पर भी सवाल उठाए थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें