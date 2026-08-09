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सुनेत्रा और प्रशांत किशोर की बैठक से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, सुप्रिया सुले क्या बोलीं?

By Upendra Thapak
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सुप्रिया सुले ने एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रशांत कई सालों से उनके दोस्त हैं, वह पेशेवर तरीके से काम करते हैं। एनसीपी किसके साथ काम करना चाहती है, यह उनका अंदरूनी मामला है।

Maharashtra politics heats up following meeting between Sunetra and Prashant Kishor what did Supriya Sule say
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महाराष्ट्र् में एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात से राजनीति गरमा गई है। एनडीए की सहयोगी एनसीपी का प्रशांत किशोर से मिलना राजनीतिक पंडितों को हजम नहीं हो रहा है। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यवाहक अध्यक्षा सुप्रिया सुले ने भी इस मीटिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सुले ने कहा कि अजित पवार गुट प्रशांत किशोर के साथ मिलकर क्या काम करना चाहता है। यह उनका अंदरूनी मामला है।

मीडिया से बात कर रही सुप्रिया सुले से जब जनसुराज के प्रशांत किशोर और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की मुलाकात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर ज्यादा बात करने से इनकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशांत किशोर काफी पहले से उनके दोस्त हैं और उन्होंने हाल ही में बिहार के बाकीपुर में एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है।

प्रशांत किशोर मेरे अच्छे दोस्त- सुप्रिया सुले

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "प्रशांत किशोर कई सालों से मेरे अच्छे निजी दोस्त रहे हैं। मैंने उनके काम को करीब से देखा है और मैंने कभी अपनी दोस्ती को छिपाया नहीं है। वे पेशेवर तौर पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और किसके साथ काम करना है, यह उनका अपना फैसला है।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुले ने कहा, "अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP प्रशांत किशोर के साथ काम करना चाहती है या नहीं, यह उनका अंदरूनी मामला है।"

बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत में देश में सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने पिछले हफ्ते ही एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार से मुलाकात की थी।

सुप्रिया सुले ने बिहार में प्रशांत किशोर के काम की तारीफ की

सुप्रिया सुले ने बिहार में प्रशांत किशोर के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बांकीपुर में एक बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी पूरी राजनीतिक मशीनरी होने के बाद भी प्रशांत किशोर को नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा, "इस स्थिति को देखते हुए हमें प्रशांत किशोर की तारीफ करनी चाहिए। वह मेहनती हैं और पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं।"

सुप्रिया ने खुद का उदाहरण देकर भाजपा पर कसा तंज

प्रशांत किशोर का जिक्र करते हुए सुप्रिया सुले ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रदर्शन की अहमियत बताते हुए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "अगर उनकी पार्टी स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली तक सत्ता में होती और फिर भी बारामती के कटेवाड़ी में उनके अपने बूथ पर नतीजा खराब रहता, तो वह इसे एक गंभीर चेतावनी मानतीं।

उन्होंने कहा, "अगर हम स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली तक सत्ता में होते और बारामती के कटेवाड़ी में हमारे अपने बूथ पर नतीजा खराब रहता, तो मुझे लगता कि मुझमें कोई गंभीर कमी थी।"

बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एनसीपी के दोनों धड़ों को एक करना चाहता है। हालांकि, सुनेत्रा पवार गुट ने इसके लिए इनकार कर दिया। अब सुनेत्रा पवार का प्रशांत किशोर के साथ बैठक करना एनडीए के लिए एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर खुलकर एनडीए के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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