अनशन खत्म कराने डिप्टी CM ने लिए थे 500 करोड़? एकनाथ शिंदे vs मनोज जरांगे के बीच अब क्या पंगा
मंगलवार को मनोज जरांगे पाटिल ने एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये के लेन-देन को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। जरांगे ने दावा किया था कि शिंदे ने उनका आंदोलन खत्म कराने के लिए BJP से 500 करोड़ रुपये लिए थे।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे सुर्खियों में हैं। दरअसल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मनोज जरांगे से उन्हें 500 करोड़ रुपये मिलने संबंधी दावे के सबूत पेश करने को कहा है। मनोज जरांगे द्वारा यह दावा किए जाने के एक दिन बाद कि शिंदे ने उनका आंदोलन समाप्त कराने के लिए भाजपा से 500 करोड़ रुपये लिए थे, उपमुख्यमंत्री ने उन्हें इस आरोप को साबित करने की चुनौती दी है। बता दें कि जरांगे ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे ने उनका आंदोलन समाप्त कराने के लिए भाजपा से 500 करोड़ रुपये लिए थे।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसके बाद बुधवार (21 अक्तूबर) को मुंबई में पत्रकारों से कहा कि न तो किसी ने 500 करोड़ रुपये दिए हैं और न ही किसी ने लिए हैं। उन्होंने कहा, ''उन्हें (आरोप लगाने) से पहले इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। उन्हें संबंधित एजेंसियों के समक्ष सबूत पेश करने चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि उनके नाम को विवाद में घसीटकर लोग सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं। शिवसेना प्रमुख शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने अतीत में जरांगे की मदद की थी, क्योंकि जरांगे मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
जरांगे ने मंगलवार को लगाए थे सनसनीखेज आरोप
मंगलवार को नारायणगढ़ में हुई दशहरा सभा के दौरान मनोज जरांगे पाटिल ने एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये के लेन-देन को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। जरांगे ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे ने एक भाजपा नेता से कहा था कि उन्होंने भाजपा से 500 करोड़ रुपये लेकर श्रीकांत शिंदे को दिए हैं। इस बारे में उनके पास सबूत भी हैं। जरांगे ने यह भी कहा था कि अगर ये झूठ है तो एकनाथ शिंदे कल (बुधवार) शाम तक सफाई दें। उसके बाद अब एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल के आरोपों का जवाब दिया है।
कई लोग हेडलाइन बनाने के लिए नाम लेते हैं
मनोज जरांगे के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे प्रवक्ता और दूसरे नेता मनोज जरांगे पाटिल के 500 करोड़ रुपये को लेकर लगाए गए आरोपों की बात कर रहे हैं। किसी को 500 करोड़ रुपये नहीं दिए गए हैं और न ही किसी ने 500 करोड़ रुपये लिए हैं। देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, अगर मनोज जरांगे किसी भी बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो उन्हें पहले उसे वेरिफाई करना चाहिए था। शिंदे ने यह भी कहा कि अगर जरांगे पाटिल के पास इस बारे में कोई सबूत है, तो उन्हें संबंधित एजेंसियों को देना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल को चैलेंज किया कि "दूध का बदला दूध... मिलना चाहिए"। उन्होंने कहा मेरे काम करने का तरीका सबको पता है। कई लोग हेडलाइन बनाने के लिए एकनाथ शिंदे का नाम लेते हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।