महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से हलचल; राहुल गांधी को शिवसेना (UBT) की कॉल, एकता पर जोर

संक्षेप: महाराष्ट्र की राजनीति में BMC का नियंत्रण राज्य की सत्ता के समान माना जाता है। BJP ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म करना चाहती है, जबकि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव अपनी साख बचाने का आखिरी मौका है।

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। रविवार को घोषित स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, खासकर भाजपा को उत्साहित कर दिया। वहीं, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) में खलबली मच गई है। महायुति ने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भारी जीत हासिल की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) केवल 9 सीटें ही जीत पाई। इन नतीजों ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की और आगामी बीएमसी चुनावों के लिए संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। BMC चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाले हैं।

पहले शिवसेना (UBT) और कांग्रेस दोनों ने बीएमसी चुनाव अलग-अलग लड़ने की बात कही थी। खुद संजय राउत ने कहा था, 'जो आएगा, आएगा; वरना अकेले लड़ेंगे।' लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की मजबूत जीत और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बढ़त ने उद्धव गुट को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत महसूस कराई है। राउत ने बीते दिनों कहा था कि BJP को हराना है तो साथ लड़ना होगा। यह बयान नई हकीकत को दर्शाता है। कांग्रेस ने स्थानीय चुनावों में MVA के घटकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हुई है। BMC पर पहले शिवसेना का 25 सालों तक कब्जा रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में BMC का नियंत्रण राज्य की सत्ता के समान माना जाता है। BJP ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म करना चाहती है, जबकि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव अपनी साख बचाने का आखिरी मौका है।