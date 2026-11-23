चुनाव आयोग पर सवाल, आंध्र का आंकड़ा दिखा महाराष्ट्र में विपक्ष ने पूछा वोटरों की संख्या में अंतर कैसे
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही ईसीआई से महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदाता प्रतिशत में अचानक इजाफे को लेकर सवाल किया था। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। यह सवाल उस मीडिया रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर संसदीय क्षेत्र में 2024 के चुनावों के दौरान मतदान खत्म होने के बाद दर्ज वोटर आंकड़ों में अंतर पाया गया। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्होंने पहले भी राज्य में इस तरह की चिंताएं जाहिर की थीं। कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), और एनसीपी (एसपी) के नेताओं ने कहा कि यह रिपोर्ट उनके आरोपों को सही साबित करते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के अंतिम घंटों में वोटिंग में अनजान तरीके से बढ़ोतरी हुई।
रिपोर्ट के आधार पर सवाल
हाल में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर यह मांग की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में चित्तूर लोकसभा क्षेत्र और उसके अंतर्गत आने वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ हुए चुनावों के दौरान मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाताओं की संख्या के आंकड़ों में 31,000 से अधिक का अंतर था।
समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 मई 2024 को शाम छह बजे के बाद चित्तूर लोकसभा सीट के लिए मतदान करने वाले 56,067 मतदाता कतार में खड़े थे, जबकि इसके अंतर्गत आने वाली सात विधानसभा सीटों के लिए यह संख्या केवल 24,596 थी। इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट में इन सात विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कुप्पम, नगरी, चंद्रगिरि, नेल्लोर, चित्तूर, पलामनेर और पुथलपट्टू के रूप में की गई है।
वीडियो फुटेज भी मांगा
रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही ईसीआई से महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद मतदाता प्रतिशत में अचानक इजाफे को लेकर सवाल किया था। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सावंत ने कहा कि पार्टी ने मतदान प्रक्रिया का वीडियो फुटेज भी मांगा था, लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई। यह रिपोर्ट अब कांग्रेस के आरोपों को साबित करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राज्य में मतदान के समय के बाद दर्ज किए गए अतिरिक्त मतदाताओं के मुद्दे को बार-बार उठाया था।
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने कहा कि चुनाव आयोग के पास अपने ही रिकॉर्ड का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां एक ही कतार थी, फिर भी दो अलग-अलग गिनती क्यों हैं। क्या आयोग ने 31,000 से ज्यादा का अंतर नहीं देखा, या देखा और चुप रह गया? महाराष्ट्र का एक उदाहरण देते हुए, प्रधान ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कोपरी-पाचपखड़ी क्षेत्र में लगभग 89,878 वोट शाम 5 बजे के बाद डाले गए। यानी हर बूथ पर लगभग चार वोट प्रति मिनट, जो उन्होंने कहा कि किसी भी सामान्य मतदान प्रक्रिया से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि गलत काम साबित हो गया है। हम जवाब मांग रहे हैं और उन्हें देना आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें पारदर्शिता से डरना नहीं चाहिए।
आंध्र प्रदेश में भी सवाल
वहीं, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने 2024 के चुनावों के दौरान चित्तूर लोकसभा क्षेत्र और इसके अंतर्गत आने वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में शाम छह बजे के बाद मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाताओं की संख्या में कथित विसंगति पर सोमवार को निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। वाईएसआरसीपी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में गुरुमूर्ति ने कहा कि ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की चित्तूर संबंधी रिपोर्ट से कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब भारत निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अंतर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और संबंधित रिकॉर्ड एवं की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।