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'बताया क्यों नहीं?' CM फडणवीस से बैठक करने पर अपने नेताओं पर ही भड़कीं सुनेत्रा पवार

By Upendra Thapak
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महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पर डिप्टी सीएण सुनेत्रा पवार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे से पूछा कि आखिर मंगलवार को हुई बैठक की जानकारी उन्हें पहले से क्यों नहीं दी गई।

'बताया क्यों नहीं?' CM फडणवीस से बैठक करने पर अपने नेताओं पर ही भड़कीं सुनेत्रा पवार

Maharashtra News Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बदलाव का संकेत दे रही है। इस बार यह संकेत भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बैठी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंगलवार देर रात एनसीपी नेताओं (प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे) की बैठक की जानकारी डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को नहीं थी। जब यह बात सामने आई, तो सुनेत्रा पवार ने पार्टी के राज्य प्रमु्ख सुनील तटकरे को बुलाया और पूछा कि आखिर उन्हें इस बैठक के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनेत्रा पवार ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात उन्हें नहीं बताई गई। इस पर तटकरे ने उन्हें बताया कि उन्होंने और प्रफुल्ल पटेल ने फडणवीस से तब मुलाकात की, जब उन्हें पता चला कि शरद पवार गुट केंद्र का परिसीमन विधेयक पर समर्थन कर सकता है। तटकरे ने सुनेत्रा को बताया कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि CM और उनकी पार्टी के बीच कोई गलतफहमी न हो। एक सूत्र ने कहा, "उन्होंने पूछा कि दोनों में से किसी ने भी उन्हें इस बारे में पहले से बताना जरूरी क्यों नहीं समझा।"

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सुनील तटकरे ने किया मतभेद की खबरों का खंडन

एनसीपी में इस तरह के मतभेद की खबरों के सामने आने के बाद मीडिया ने भी सुनील तटकरे से सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी घटनाक्रम से इनकार किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तटकरे ने कहा, "अजित दादा (दिवंगत अजित पवार) के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और सुनेत्रा वाहिनी (भाभी) के साथ भी मेरे वैसे ही संबंध हैं। गलतफहमी या किसी बात पर उनके मुझसे नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं है।"

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अजित पवार के निधन के बाद पार्टी में बिखराव के संकेत

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया था। लेकिन अब पार्टी में नेतृत्व का संकट खुले तौर पर नजर आ रहा है। सूत्रों की मानें, तो पार्टी इस समय दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। एक गुट सुनेत्रा पवार और उनके बेटों के साथ है, तो वहीं दूसरा गुट वह है, जिसमें अजित पवार के साथ काम करने वाले वरिष्ठ नेता शामिल हैं। यह लोग अजित पवार के साथ काम करना पसंद करते थे, लेकिन उनके बेटे (पार्थ पवार) के काम करने के तरीके को पसंद नहीं करते हैं। सूत्रों की मानें, तो पार्थ पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर किसी और को बैठाना चाहते हैं। लेकिन सुनील तटकरे इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वह इस पद पर बने रहेंगे।

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अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी में कलह बढ़ गया है। पार्टी के कई पद खाली पड़े हुए हैं। सुनेत्रा पवार के खिलाफ दबे सुर में बातें हो रही हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि अगर शरद गुट को अपने साथ मिला लिया जाए, तो पार्टी में नई ऊर्जा आ सकती है। हालांकि, सुनेत्रा पवार और उनके बेटे इस मुद्दे का समर्थन नहीं करते हैं।

बता दें, देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद गुट और एनसीपी के नेताओं के बीच बैठक का सिलसिला चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक का शरद पवार और उनकी पार्टी समर्थन कर सकती है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार देर रात को शरद गुट से जयंत पाटिल और एनसीपी से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसीपी के दोनों धड़े एक बार फिर से मिल सकते हैं। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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