एनसीपी के एक और मंत्री का महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा, क्या बोले डिप्टी सीएम अजित पवार

संक्षेप:

महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 1995 के धोखाधड़ी और साजिश मामले में सजा पर कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाने के बाद कोकाटे ने इस्तीफा दिया। कोकाटे इस साल सरकार से इस्तीफा देने वाले एनसीपी के दूसरे मंत्री बन गए हैं।

Dec 18, 2025 10:24 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 1995 के धोखाधड़ी और साजिश मामले में सजा पर कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाने के बाद कोकाटे ने इस्तीफा दिया। कोकाटे इस साल सरकार से इस्तीफा देने वाले एनसीपी के दूसरे मंत्री बन गए हैं। एनसीपी प्रमुख डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को कहाकि कोकटे ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहाकि कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया गया है।

माणिकराव कोकाटे भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति सरकार में खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे पर पार्टी प्रमुख अजित पवार ने कहाकि अदालत के फैसले के बाद उन्होंने ऐसा किया है। हमारी पार्टी कानून को सबसे ज्यादा महत्व देती है। यह फैसला नासिक जिला और सत्र न्यायालय द्वारा सजा के दो दिन बाद आया, जिसमें सरकारी आवास योजना से जुड़े धोखाधड़ी और धोखाधड़ी मामले में कोकटे को दो साल कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।

अजित पवार ने कहाकि कोकाटे का इस्तीफा पत्र सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जो पार्टी की लंबे समय से चली आ रही नीतियों के अनुरूप है कि कानून और नियम सर्वोपरि हैं। पवार ने कहाकि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, इस्तीफा आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक जीवन का आधार संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत अखंडता और न्यायपालिका के प्रति सम्मान में होना चाहिए।

