चाचा-भतीजे की जुगलबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार? अजित-सुप्रिया को क्या मिलेगी जिम्मेदारी

संक्षेप: महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और अजित पवार की एनसीपी के मर्जर की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसा होने की सूरत में पुराना समझौते का ब्लूप्रिंट ही अमल में लाया जाएगा।

महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और अजित पवार की एनसीपी के मर्जर की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसा होने की सूरत में पुराना समझौते का ब्लूप्रिंट ही अमल में लाया जाएगा। इस समझौते के मुताबिक अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत संभालेंगे। वहीं, लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के जिम्मे दिल्ली रहेगी और वह राष्ट्रीय स्तर के मामले देखेंगी। बेहद विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आ रही खबर में यह दावे किए जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

असल में एनसीपी-एसपी के दिग्गज शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि 85 साल के हो चुके शरद पवार, इसके बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गौरतलब है कि पहले भी शरद पवार राजनीति छोड़कर सोशल वर्क को ज्यादा समय देने की इच्छा जता चुके हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पारिवारिक कार्यक्रमों से इतर पवार परिवार के बीच कई मीटिंग्स का दौर चला है। बताया जाता है कि इस दौरान तय किया गया है कि शरद पवार को अब बागडोर अजित पवार के हाथों में सौंप देनी चाहिए। ताकि गलाकाट सियासी प्रतिस्पर्धा के दौर में वह परिवार को आगे लेकर जाएं।

इसके अलावा, यह भी चर्चा की गई कि अजित पवार लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे और उन्हें केंद्र की राजनीति में पूरी स्वतंत्रता देंगे। वजह, उन्होंने दिल्ली में राजनीति को राज्य की तुलना में अधिक कुशलता से संभालने का प्रदर्शन किया है। कुछ मुद्दे अभी सुलझाए जाने बाकी हैं। एक बार यह हो जाने के बाद ही दोनों एनसीपी की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। एक अन्य सूत्र ने कहा कि पार्टियां पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों एनसीपी के गढ़ रहे हैं। पवार चाहते हैं कि किसी भी तरह से भाजपा को हराकर उन्हें बचाया जाए।

एक अन्य सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि एनसीपी का विलय दिखाता है कि खून पानी से मोटा होता है। इसके मुताबिक जैसे ही शरद पवार सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे, एनसीपी और भाजपा के गठबंधन का रास्ता खुल जाएगा। शरद पवार के पास यह कहने का रास्ता होगा कि अब गठबंधन का फैसला अगली पीढ़ियां ले रहे हें। इसके बदले में सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन सकती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के पास पहले से ही आठ लोकसभा सांसद हैं।