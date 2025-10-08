Maharashtra Nashik man tosses matchstick onto spilled petrol after lighting beedi 6 injured बीड़ी जलाकर पेट्रोल पर फेंक दी माचिस की तीली, आग में बुरी तरह झुलसे 6 लोग, India News in Hindi - Hindustan
बीड़ी जलाकर पेट्रोल पर फेंक दी माचिस की तीली, आग में बुरी तरह झुलसे 6 लोग

महाराष्ट्र से एक शख्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। शख्स ने बीड़ी जलाने के बाद माचिस की तीली पेट्रोल पर फेंक दी। इसके बाद लगी आग में छह लोग झुलस गए।

Jagriti Kumari भाषा, नासिकWed, 8 Oct 2025 09:41 PM
महाराष्ट्र के नासिक से हाल ही में एक शख्स की लापरवाही की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार को शख्स ने बीड़ी जलाने के बाद माचिस की तीली वहां फैले पेट्रोल पर फेंक दी। तीली की वजह से पेट्रोल में भीषण आग लग गई और छह लोग बुरी तरह झुलस गए। अधिकारियों ने बताया है कि शख्स ने अनजाने में तीली पेट्रोल पर फेंकी थी।

जानकारी के मुताबिक दुर्घटना शहर के सतपुर इलाके में दोपहर के समय हुई। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, महादेववाड़ी स्थित मटन मार्केट के पास कुछ मजदूर एक पेड़ की कटाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मजदूर पेड़ काटने वाली मशीन चलाने के लिए एक कैन में पेट्रोल लेकर आए थे। इसी बीच एक अज्ञात कार ने कैन को टक्कर मार दी, जिससे पेट्रोल वहां फैल गया।

इसके बाद पास में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बीड़ी सुलगाई और बिना सोचे-समझे माचिस की तीली उसी जगह पर फेंक दी। अधिकारी ने बताया कि जलती हुई माचिस की तीली से अचानक तेजी से आग फैली, जिससे छह लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि कुछ घायलों को जिला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का निजी चिकित्सा केंद्र में इलाज किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई। अधिकारी ने आगे बताया कि सतपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है।

