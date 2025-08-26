Maharashtra nanded case in laws found lady with her lover honor killing आशिक के साथ आपत्तिनजक हालत में थी बहू, ससुराल वालों ने पकड़ा; फिर पिता ने..., India News in Hindi - Hindustan
आशिक के साथ आपत्तिनजक हालत में थी बहू, ससुराल वालों ने पकड़ा; फिर पिता ने...

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार, महिला की पहचान संजीवनी के तौर पर हुई है। जबकि, प्रेमी नाम लखन भंडारे पता चला है। कुएं से संजीवनी का शव बरामद कर लिया है। जबकि, लखन की तलाश देर रात तक जारी रही।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 01:39 PM
महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने प्रेम प्रसंग के मामले में बेटी और उसके आशिक की कथित तौर पर हत्या कर दी। खबर है कि महिला के ससुराल वालों ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी पिता, पति और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, घटना का पता सोमवार को चला। यहां गोलेगांव में एक शख्स शादीशुदा महिला से मिलने उसके ससुराल पहुंचा था। यहां दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। खबर है कि ससुराल वालों ने दोनों को पकड़ा और महिला के पिता को सूचित किया। इसके बाद महिला के पिता दो अन्य लोगों के साथ गोलेगांव पहुंचे।

ससुराल वालों की तरफ से मामले की जानकारी दिए जाने के बाद महिला के पिता और उसके रिश्तेदार ने महिला और उसके आशिक को बेरहमी से पीटा। कथित तौर पर इस पिटाई के बाद दोनों की मौत हो गई। खबर है कि महिला का पति भी मारपीट के दौरान मौजूद था। फिलहाल, इसे लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि महिला के पिता ने शादीशुदा बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और लाश को कुएं में ठिकाने लगा दिया।

Murder Maharashtra News
