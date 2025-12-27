मां बनी कसाई, मराठी नहीं बोल पाने पर बेटी को मार डाला; महाराष्ट्र में खौफनाक घटना
महाराष्ट्र में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक मां ने अपनी छह साल की बेटी को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। बेटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह ठीक से मराठी नहीं बोल पाती थी।
महाराष्ट्र में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक मां ने अपनी छह साल की बेटी को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। बेटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह ठीक से मराठी नहीं बोल पाती थी। महिला ने लंबी पूछताछ के बाद पुलिस से यही वजह बताई थी। अधिकारियों ने कहा कि वह इस बात से नाखुश थी कि उसकी एक बेटी ही है और बेटा नहीं। इसके अलावा कई अन्य बीमारियों के लिए उसका मनोरोग उपचार भी चल रहा है।
30 वर्षीय यह महिला नवी मुंबई के कलांबोली में रहती है। शुरुआत में उसने अपनी बेटी को हार्ट अटैक बताया। लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगे। इसके बाद उसकी योजना फ्लॉप हो गई। अधिकारियों ने बताया कि महिला ने मंगलवार को ही अपनी बेटी को मार डाला था। इसी दिन महिला की सास भी उसके घर आई थीं, लेकिन वह भी अपनी पोती से मिल नहीं पाई थीं। जब शाम को महिला का पति घर आया तो उसने देखा कि बेटी अचेत पड़ी है। इसके बाद वह उसे लेकर अस्पताल था। यहां पर महिला ने बताया कि उनकी छह साल की बेटी को हार्ट अटैक आया था।
वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कोटे ने बताया कि संदिग्ध मृत्यु का शक होने पर स्पेशल पोस्टमार्टम किया गया। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी सांस की नली अवरुद्ध हुई थी। इसके बाद उसके माता-पिता से पूछताछ की गई। करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद महिला ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या की है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
महिला साइंस ग्रेजुएट है। साल 2017 में उसकी शादी हुई थी। महिला का पति आईटी इंजीनियर है। शादी के दो साल बाद दोनों के बेटी पैदा हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि लड़की को छोटे उम्र से ही बोलने में परेशानी होती थी। वह ज्यादातर मराठी की बजाय हिंदी बोलती थी, जिससे उसकी मां बार-बार नाराज रहती थी। वह हमेशा अपने पति से कहती थी कि मैं ऐसी बच्ची नहीं चाहती। इस पर महिला का पति उसे समझाने की कोशिश करता था।