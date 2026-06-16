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16 MLA और 7 सांसद तोड़ेंगे शिवसेना UBT? सात दिनों में हो सकती है बहुत बड़ी टूट

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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Shivsena UBT: महाराष्ट्र के एमएलसी कृपाल तुमाने ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) पार्टी के 7 सांसदों से चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जल्द ही पार्टी में टूट हो सकती है।

16 MLA और 7 सांसद तोड़ेंगे शिवसेना UBT? सात दिनों में हो सकती है बहुत बड़ी टूट

उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) जल्द ही एक बार फिर बड़े विभाजन का सामना कर सकती है। खबरें हैं कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही दल के सांसद बगावत कर सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी के असंतुष्ट सांसदों की संख्या 7 बताई जा रही है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस में जारी टूट के बीच हो रहे हैं।

14 विधायक भी छोड़ेंगे साथ?

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 14 से 16 विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। साथ ही कहा है कि यह टूट आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर हो सकती है। खास बात है कि अगर ऐसा होता है, तो उद्धव गुट में यह दूसरा सबसे बड़ा विभाजन होगा।

इधर, शिवसेना के MLC कृपाल तुमाने ने बड़ी टूट के संकेत दिए हैं। उन्होंने इसे एक 'ऑपरेशन' करार दिया है। साथ ही कहा है कि इसे लेकर काफी दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है था। उन्होंने जानकारी दी है कि अब चर्चाओं का दौर कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। उनका दावा है कि 7 सांसदों ने पाला बदलने का मन बना लिया है।

कब होगी टूट

तुमाने ने कहा, 'ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ हमारी चर्चा अंतिम चरण में आ चुकी है। जब हम ऑपरेशन करने किसी अस्पताल में जाते हैं, तो पहले जांच की जाती है। जांच हो चुकी है, रिपोर्ट्स आ चुकी है और बस अब ऑपरेशन का दिन तय होना है।' उन्होंने कहा, 'मॉनसून सत्र के पहले ही हो जाएगा।'

उन्होंने विलय की अटकलों को लेकर स्थिति साफ नहीं की। शिवसेना नेता ने कहा, 'हमारी सारी बातें हैं। आपको बताना अभी ठीक नहीं है। ये हमारे साथ आएंगे, ये बात पक्की है। आ गए हैं लगभग।'

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क्यों टूट रही है पार्टी

एएनआई से बातचीत में जब पूछा गया कि शिवसेना यूबीटी क्यों टूट रही है। इसपर तुमा ने कहा, 'पता नहीं उनकी पार्टी में क्या है। वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन शिंदे साहब की जो कार्यशैली है। जिस तरह से वह सभी सामान्य जनता को न्याय देने का काम करते हैं। ...उनका काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है। इसलिए वह चाहते हैं कि उनके मतदाताओं का विकास भी हो। इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं।'

उद्धव ठाकरे के वापसी के दावे पर उन्होंने कहा, 'यह उनकी सोच है। उनकी सोच के बारे में हमारा बोलना उचित नहीं है। लेकिन सभी 7 सांसदों को कुछ न कुछ तकलीफ होगी। इसलिए वो हमारे साथ आना चाहते हैं।'

कब से चल रही थीं चर्चाएं

उन्होंने कहा, 'हमारी चर्चाएं एक महीने से चल रही थीं। अब वह अंतिम चरण में। जैसे ही डॉक्टर समय देंगे, वह ऑपरेशन करेंगे।' उन्होंने कहा, 'शिवसेना मजबूत है और आगे और मजबूत होगी।'

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संजय राउत का इनकार

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐसी अटकलों से इनकार किया है। तुमाने के बयान पर उन्होंने कहा, 'वह हैं कौन। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आज शिंदे गुट में कुछ लोग हैं और कुछ भी कहते हैं। पार्टी को कौन तोड़ेगा। बीते 12 सालों में भाजपा ने राजनीतिक दलों को सिर्फ तोड़ने का काम किया है। उन्होंने टीएमसी तोड़ दी। इससे पहले उन्होंने ऐसा एनसीपी और शिवसेना के साथ किया।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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