देवेंद्र फडणवीस को हटाने की मांग करने लगे शिवसैनिक, नागपुर में चुनाव हारी भाजपा

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को दो सीटें ही मिली हैं। अब इसके बाद शिवसेना नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ही निशाना साधने लगे हैं। एक नेता ने कहा है कि राज्य में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

भाजपा का गढ़ माने जाने वाले नागपुर में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। (@Dev_Fadnavis X/ANI Photo)

MLC चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के आरोप लगाए हैं। वहीं, इसके जवाब में शिवसेना नेता इशारों में राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की मांग उठा रहे हैं। राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें गठबंधन तीन सीटों पर जीता है।

चुनाव नतीजों के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक में जीत दर्ज की। शिवसेना के किरण सरनाइक ने अमरावती शिक्षक सीट पर जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार कौस्तुभ गावडे पुणे शिक्षक से जीते। कांग्रेस ने नागपुर सीट जीती है। खास बात है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में 78 सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के पास सबसे ज्यादा 35 सदस्य हैं। इसके बाद शिवसेना 12 और एनसीपी 10 पर है।

भाजपा ने शिवसेना पर साधा निशाना भाजपा प्रवक्ता नवनाथ कमल उत्तमराव बन ने लिखा, 'पुणे और नागपुर की शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों में गठबंधन में साथी शिवसेना ने उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं दिया। पुणे में आखिर समय में सचिन सनव को समर्थन देकर शिवसेना ने महायुति गठबंधन की एकता पर चोट दी है...। छत्रपति संभाजी नगर में अब्दुल्ल सत्तार ने खुलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। उसका भी असर पड़ा।'

उन्होंने लिखा, 'अगर शिवसेना ने भाजपा और एनसीपी की मदद कर महायुति गठबंधन का धर्म निभाया होता, तो महायुति सभी पांचों सीटों पर जीत सकती थी। हालांकि, पुणे की एक सीट के लालच में शिवसेना ने अपने सहयोगियों को मुश्किल स्थिति में ला दिया और तीन सीटें जीतने का मौका गंवा दिया। सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाने का रवैया महायुति के हित में नहीं है।'

शिवसेना भड़की टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार, शिवसेना नेता रविंद्र धंगेकर ने भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'जब सरकार में संदेह होता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। सरकार को लेकर मतदाता के दिमाग में असंतोष था। भाजपा का शिवसेना पर हमला करना गलत है।'

उन्होंने कहा, 'शिक्षक मतदान के बाद सरकार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नेतृत्व को इसपर ध्यान देना चाहिए। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब भाजपा शिवसेना सत्ता में आई थी। अच्छे और बुरे के विचार के बगैर नेतृत्व की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को सौंपी जानी चाहिए थी। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। एकनाथ शिंदे सभी को साथ में लाने का काम करेंगे।'

बदलाव की कर दी मांग उन्होंने कहा, 'क्या नवनाथ बन अब समझ गए हैं। उन्हें ये चुनाव के पहले समझ जाना चाहिए था। राज्य में नेतृत्व को लेकर असंतोष है। राज्य का नेतृत्व बदला जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।'

भाजपा नागपुर भी हारी खास बात है कि चार राज्यों की 28 सीटों पर एमएलसी चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस महज एक ही सीट नागपुर पर जीत हासिल कर सकी है। खास बात है कि नागपुर को भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां से सांसद हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह क्षेत्र है और RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय भी यहां है।