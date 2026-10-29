बैलेट पेपर वाला चुनाव जीत गई कांग्रेस, RSS के गढ़ में भाजपा को हराया; महाराष्ट्र MLC चुनाव में किसे कितनी सीट?

कांग्रेस के उम्मीदवार ने नागपुर स्नातक सीट पर जीत का दावा किया है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ने आरएसएस मुख्यालय वाले शहर में भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है।

महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति को बड़ा झटका लगा है। MLC चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति 5 में से महज 2 जीत ही अपने नाम कर पाई है। वहीं महा विकास आघाडी यानी MVA ने अन्य 3 सीटें जीत ली है। सबसे बड़ा उलटफेर नागपुर में हुआ है जहां MVA का हिस्सा कांग्रेस ने RSS के गढ़ नागपुर में भाजपा को हरा दिया है। इसके साथ ही कई राज्यों में बैलेट पेपर से हुए MLC चुनावों में कांग्रेस को एक सीट जीत मिल गई है।

बुधवार को सामने आए नतीजों की विस्तार से बात करें तो महायुति के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की। वहीं MVA ने नागपुर स्नातक समेत बाकी तीन सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने नागपुर स्नातक सीट पर कड़े मुकाबले में भाजपा के सुधाकर कोहले को हरा दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह नगर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय वाले शहर नागपुर में भाजपा की हार को एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

किसने जीती कौन सी सीट? महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, अमरावती शिक्षक सीट पर शिवसेना के किरण सरनाईक विजयी रहे, जबकि पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा उम्मीदवार कौस्तुभ गावडे ने जीत दर्ज की। वहीं, पुणे स्नातक सीट पर NCP शरद पवार की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख-जाधव ने भाजपा की स्मिता जाधव को हराकर जीत हासिल की। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर भी NCP SP के उम्मीदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटिल ने कड़े मुकाबले में NCP के मौजूदा विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण और शिवसेना (UBT) के उम्मीदवार दिलीप घुगे को हरा दिया।

गौरतलब है कि पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिसमें 72.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इन क्षेत्रों के निवर्तमान सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

UP-बिहार में किसे मिली जीत? इस बीच चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीट पर हुए चुनावों में भाजपा और NDA के उसके सहयोगियों ने 16 सीट जीत ली। वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश में पांच सीट पर जीत दर्ज की, जिनमें वाराणसी की दो सीट भी शामिल हैं। कांग्रेस को महज एक सीट पर जीत मिली। इसके अलावा बिहार में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं राज्य में जन सुराज पार्टी ने भी अपना खाता खोला।