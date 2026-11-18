'पवार' हैं या नहीं रोहित, DNA टेस्ट हो; शरद पवार के पोते के बारे में बोल मंंत्री
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी विधायक रोहित पवार लगातार महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब राज्य सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने उनके DNA टेस्ट की मांग की है।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने विधायक रोहित पवार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित के पवार होने का पता करने के लिए DNA टेस्ट कराने का समय आ गया है। खास बात है कि करजत विधायक लंबे समय से दिवंगत नेता अजित पवार की मौत मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही वह राज्य की महायुति सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
नीतीश राणे ने आरोप लगाए हैं कि रोहित पवार ने अलग तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता शरद पवार ने भी कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। फिलहाल, इसे लेकर रोहित पवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
DNA टेस्ट की मांग
उन्होंने कहा, 'देखिए रोहित पावर सच्ची में पवार है या नहीं, उसका अभी DNA टेस्टिंग करने का वक्त आ गया है। क्योंकि शरद पवार साहब ने जिस तरह से अपने राजनीतिक करियर में उनके बालासाहब ठाकरे जी के साथ जो उनके व्यक्तिगत संबंध थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके संबंध हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध हैं।'
उन्होंने कहा, 'पवार साहब ने कभी भी गंदी राजनीति नहीं की, जो रोहित पवार आज करने की शुरुआत की है। इसलिए मैंने पूछा कि वह सच्ची में पवार है क्या। उसको अभी डांटने का और टेस्टिंग का समय आ गया है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने राजनीति से आगे जाकर इसको हमेशा मदद की। MPSC के आंदोलन में भी।'
उन्होंने कहा, 'उसने बताना चाहिए कि किस तरह से उसके खुद तरीके से पवार साहब आंदोलन में आए नहीं, उसके दादाजी आए नहीं। मगर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने MPSC छात्रों के लिए आंदोलन कर रहा है, तो फिर वह रोहित पवार ही क्यों न हो। उसको मदद करने में जो भूमिका ली। उसे भूलने वाले का नाम है रोहित पवार।'
अजित पवार की मौत की जांच की मांग
रोहित पवार ने सोमवार को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस के वीएसआर वेंचर्स के मालिकों के साथ संबंधों का जिक्र किया था। वीएसआर वेंचर्स वही कंपनी है, जिसका विमान 28 जनवरी को बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। रोहित ने हालांकि यह स्पष्ट किया था कि वह फडणवीस पर सीधे तौर पर दुर्घटना में शामिल होने का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कंपनी के मालिकों को जांच से बचाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की CBI से जांच कराने की मांग की थी।
सुप्रिया सुले ने किया बचाव
वार्ता के अनुसार, लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'अजित दादा और रोहित पवार के बीच गहरा स्नेह था। स्वाभाविक रूप से रोहित परेशान हैं और उनके मन में कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं। इनमें यह सवाल भी शामिल है कि उनके चाचा के साथ आखिर क्या हुआ था। ये ऐसे सवाल हैं, जो कई लोगों के मन में हैं। मुझे रोहित से बात करनी होगी।'
उन्होंने कहा कि फडणवीस ने राज्य की जनता को भरोसा दिया था कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट जल्द सौंपने की मांग की थी। उन्होंने कहा, 'हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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