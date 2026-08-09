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महाराष्ट्र: इस दिन से दो रुपए महंगा होगा दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स के भी चढ़ेंगे भाव?

By Upendra Thapak
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महाराष्ट्र में दूध के दामों में वृद्धि की गई है। एसोसिएशन के मुताबिक पैकेजिंग और अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से 11 अगस्त से गाय और भैंस के दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोत्तरी की जा रही है।

Maharashtra Milk to cost 2rs
महाराष्ट्र में दूध के दाम दो रुपए बढ़े

महाराष्ट्र में दूध के भाव बढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र के मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की बैठक में 11 अगस्त से गाय और भैंस और मिक्स दूध के भाव बढ़ाने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक, दुधारू पशुओं के रखरखाव और दूध को प्रोसेस करने की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका दबाव पशुपालकों और प्रोसेसर्स पर पड़ रहा है। इसलिए प्रति लीटर पर दो रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

एसोशिएशन के अध्यक्ष गोपालराव म्हास्के की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ी सहकारी और निजी डेयरी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। बैठक के बाद एसोसिएशन ने कहा कि पिछली वृद्धि के बाद डीजल की कीमतें करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ी हैं। दूसरी तरफ पैकेजिंग की लागत भी करीब 30 फीसदी तक बढ़ी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि दूध की खरीद कीमत भी बढ़ी है और अभी इसमें स्थिरता की उम्मीद नहीं है। ऐसे में खुदरा कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया था।

एसोसिएशन ने बताया कि फिलहाल गाय और भैंस के दूध को प्रति लीटर 2 रुपए तक बढ़ाया गया है। ताजा कीमतें 11 अगस्त से लागू हो जाएंगी। पैकेजिंग पर भी उसी हिसाब से कीमतें लिखी हुई आएंगीं।

डेयरी प्रोडक्ट्स भी होंगे महंगे?

दूध के साथ-साथ ग्राहकों को अन्य डेयरी उत्पादों के लिए भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। एसोसिएशन ने डेयरी उत्पादों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, हालांकि उत्पाद के आधार पर सटीक बढ़ोतरी अलग-अलग हो सकती है।

फिलहाल दूध के दामों में यह वृद्धि केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। लेकिन जल्दी ही इसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। दूध के बड़े ब्रांड जल्दी ही इन्हीं कारणों का हवाला देकर दूध के दाम बढ़ा सकते हैं।

बता दें, पैकेजिंग के लिए उपयोग होने वाले सामान का कच्चा माल खाड़ी देशों से आयात किया जाता है। वहीं कच्चा तेल भी ईरान युद्ध की वजह से महंगा हो गया है। इस वजह से इस पूरे सेक्टर में महंगाई देखने को मिल रही है। एसोसिएशन ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हालिया बदलाव डेयरी उद्योग पर असर डालने वाली ज्यादा खरीद, ईंधन और पैकेजिंग लागत की वजह से किए गए हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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