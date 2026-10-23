महायुति में दरार! मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे ने लगाई आग, अब भाजपा से जवाब मांगने लगी शिंदे सेना

दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने चुनाव के दौरान जरांगे को ‘संभालने’ के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि यह रकम दिल्ली से भेजी गई थी।

महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय 500 करोड़ को लेकर भूचाल मचा हुआ है। यह सब शुरू हुआ है मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के एक आरोप से। दरअसल मनोज जरांगे ने बीते मंगलवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। मनोज जरांगे ने दावा किया है कि शिंदे ने उनका आंदोलन खत्म कराने के लिए भाजपा से 500 करोड़ रुपये लिए थे। इस दावे से हड़कंप मच गया। शिंदे सेना ने एक तरफ जहां जरांगे से सबूत मांगा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी भाजपा से भी जवाब मांग रही है

इससे पहले मनोज जरांगे ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक ऑडियो क्लिप भी सार्वजनिक किया है। इस ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मनोज जरांगे को 'मैनेज' करने के लिए शिवसेना के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को 500 करोड़ रुपये दिए गए थे।

बीजेपी पदाधिकारी की आवाज? इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस वायरल ऑडियो क्लिप में बीजेपी की एक महिला पदाधिकारी कथित तौर पर किसी से बात करते हुए यह दावा कर रही है कि दिल्ली के भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जरांगे को मैनेज करने के लिए 500 करोड़ की रकम दी थी और पैसे पहुंच चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान ऑडियो के प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता।

भड़क गई शिवसेना मामला सामने आते ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी को भी 500 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। ना ही किसी ने लिए। उन्होंने मनोज जरांगे को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो जांच एजेंसियों को दें। शिंदे ने यह भी कहा है कि लोग हेडलाइन के लिए जानबूझकर उनका नाम लेते हैं।

भाजपा से मांग रही जवाब इस बीच शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने भाजपा नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कथित ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, "ऑडियो में बीजेपी से जुड़े लोग बोलते दिख रहे हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर ऑडियो सच्चा है तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वह संबंधित नेता पर क्या कार्रवाई कर रही है।"

महायुति गठबंधन में दरार के संकेत शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने सीधे तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “क्या यह सब मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अंधेरे में रखकर किया जा रहा है? अगर पार्टी नेताओं को अंधेरे में रखकर ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो क्या यह गठबंधन के लिए अच्छा है? यह सब जनता के सामने आना चाहिए।”

क्या कह रही है बीजेपी? दूसरी तरफ भाजपा ने इस ऑडियो क्लिप को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है। भाजपा मंत्री आशीष शेलार ने क्लिप को फर्जी बताते हुए इस मुद्दे पर बताचीत को लेकर ही खफा नजर आए। भाजपा नेताओं का दावा है कि यह ऑडियो क्लिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इधर कांग्रेस ने मामले की जांच ED से कराने की मांग की है।