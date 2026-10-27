महाराष्ट्र में ऑल इज वेल नहीं? दो साथी दलों ने BJP की बढ़ाई टेंशन, जरांगे ने लगाई आग तो CM से FM पद तक पर बढ़ी रार
राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी BJP और सेना में खींचतान चल रही है। दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं रामदास कदम और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने सार्वजनिक रूप से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
महाराष्ट्र की गठबंधन (महायुति) सरकार के अंदरखाने इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के भीतर खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक वर्चस्व और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। गठबंधन के प्रमुख घटक दलों भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद, क्षेत्रीय गुटबाजी और सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली NCP द्वारा फिर से वित्त मंत्रालय पर कब्जे की होड़ ने भीतरी तनाव को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले कैबिनेट फेरबदल में भी हिस्सेदारी को लेकर भाजपा पर दबाव बना रहे हैं।
हाल ही में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने इस अंदरूनी लड़ाई को तब और तेज कर दिया, जब 500 करोड़ रुपये से जुड़ा एक गुप्त ऑडियो क्लिप जारी किया। इससे भाजपा और शिवसेना के बीच आपसी अविश्वास पैदा हुआ है। दरअसल, मनोज जारांगे पाटिल द्वारा जारी की गई ऑडियो क्लिप ने महायुति के अंदर खलबली मचा दी है। इसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस क्लिप का मकसद शिंदे को निशाना बनाना था, लेकिन जल्द ही ऐसे आरोप भी सामने आए कि इसमें बीजेपी के सोशल मीडिया सेल से जुड़े लोग शामिल थे, जो मराठा आरक्षण आंदोलन को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे थे।
ऑडियो क्लिप केस में मुख्यमंत्री ने फौरन बनाई SIT
इस मामले में दोनों घटक दलों के बीच विवाद और बढ़े, इससे पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मुंबई पुलिस के ज़रिए एक विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने का आदेश दे दिया। इस कदम से साफ पता चलता है कि फडणवीस ने एक संवेदनशील मुद्दे पर अपना सीधा प्रशासनिक अधिकार जताया है, जबकि गठबंधन के इन दो प्रमुख सहयोगियों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है। दरअसल, इस विवाद से शिंदे के साथ-साथ बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है।
मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी का विवाद
राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी भाजपा और शिंदे सेना में खींचतान चल रही है। दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं रामदास कदम और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने सार्वजनिक रूप से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उनका तर्क है कि गठबंधन को सफलता शिंदे कार्यकाल की जनकल्याणकारी योजनाओं के बल पर मिली है, जिससे राज्य भाजपा नेतृत्व में असहजता पैदा हुई है।
क्षेत्रीय राजनीति में खींचतान
कोंकण क्षेत्र में अभिभावक मंत्री (Guardian Minister) के पदों, विकास निधि के आवंटन और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर शिवसेना नेताओं (मंत्री भरत शेठ गोगावले, विधायक महेंद्र थोरवे और महेंद्र दलवी) तथा राकांपा (अजीत पवार गुट) के सांसद सुनील तटकरे के बीच तीखा विवाद बना हुआ है। इसके साथ ही विधान परिषद चुनावों में भी घटक दल आमने-सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनावों के दौरान सीट बंटवारे के विवाद के चलते सहयोगी दल ही आपस में भिड़ गए। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के प्रत्याशियों ने एक-दूसरे के खिलाफ सीधा चुनाव लड़ा।
सुनेत्रा चाह रहीं वित्त मंत्रालय
इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया, जब अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने आगामी शीतकालीन सत्र से पहले 'वित्त विभाग' (फाइनेंस पोर्टफोलियो) की अपनी मांग को फिर से ज़ोर-शोर से उठाया। कोर कमेटी की बैठक के बाद, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और इस अहम विभाग को पाने के लिए दबाव डाला। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने दावा किया कि फडणवीस का रुख इस मामले में सकारात्मक था। साथ ही, उन्होंने शरद पवार गुट के साथ विलय की किसी भी अफवाह को भी खारिज कर दिया। राज्य के वित्त विभाग पर नियंत्रण होना प्रशासनिक शक्ति का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। एनसीपी की यह आक्रामक मांग दिखाती है कि मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार से पहले, गठबंधन का हर सहयोगी दल अपना दबदबा कायम करने के लिए कितनी ज़ोर-शोर से लड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।