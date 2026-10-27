महाराष्ट्र में ऑल इज वेल नहीं? दो साथी दलों ने BJP की बढ़ाई टेंशन, जरांगे ने लगाई आग तो CM से FM पद तक पर बढ़ी रार

राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी BJP और सेना में खींचतान चल रही है। दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं रामदास कदम और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने सार्वजनिक रूप से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।

महाराष्ट्र की गठबंधन (महायुति) सरकार के अंदरखाने इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के भीतर खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक वर्चस्व और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। गठबंधन के प्रमुख घटक दलों भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद, क्षेत्रीय गुटबाजी और सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली NCP द्वारा फिर से वित्त मंत्रालय पर कब्जे की होड़ ने भीतरी तनाव को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले कैबिनेट फेरबदल में भी हिस्सेदारी को लेकर भाजपा पर दबाव बना रहे हैं।

हाल ही में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने इस अंदरूनी लड़ाई को तब और तेज कर दिया, जब 500 करोड़ रुपये से जुड़ा एक गुप्त ऑडियो क्लिप जारी किया। इससे भाजपा और शिवसेना के बीच आपसी अविश्वास पैदा हुआ है। दरअसल, मनोज जारांगे पाटिल द्वारा जारी की गई ऑडियो क्लिप ने महायुति के अंदर खलबली मचा दी है। इसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस क्लिप का मकसद शिंदे को निशाना बनाना था, लेकिन जल्द ही ऐसे आरोप भी सामने आए कि इसमें बीजेपी के सोशल मीडिया सेल से जुड़े लोग शामिल थे, जो मराठा आरक्षण आंदोलन को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे थे।

ऑडियो क्लिप केस में मुख्यमंत्री ने फौरन बनाई SIT इस मामले में दोनों घटक दलों के बीच विवाद और बढ़े, इससे पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मुंबई पुलिस के ज़रिए एक विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने का आदेश दे दिया। इस कदम से साफ पता चलता है कि फडणवीस ने एक संवेदनशील मुद्दे पर अपना सीधा प्रशासनिक अधिकार जताया है, जबकि गठबंधन के इन दो प्रमुख सहयोगियों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है। दरअसल, इस विवाद से शिंदे के साथ-साथ बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है।

मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी का विवाद राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी भाजपा और शिंदे सेना में खींचतान चल रही है। दशहरा रैली के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं रामदास कदम और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने सार्वजनिक रूप से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उनका तर्क है कि गठबंधन को सफलता शिंदे कार्यकाल की जनकल्याणकारी योजनाओं के बल पर मिली है, जिससे राज्य भाजपा नेतृत्व में असहजता पैदा हुई है।

क्षेत्रीय राजनीति में खींचतान कोंकण क्षेत्र में अभिभावक मंत्री (Guardian Minister) के पदों, विकास निधि के आवंटन और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर शिवसेना नेताओं (मंत्री भरत शेठ गोगावले, विधायक महेंद्र थोरवे और महेंद्र दलवी) तथा राकांपा (अजीत पवार गुट) के सांसद सुनील तटकरे के बीच तीखा विवाद बना हुआ है। इसके साथ ही विधान परिषद चुनावों में भी घटक दल आमने-सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनावों के दौरान सीट बंटवारे के विवाद के चलते सहयोगी दल ही आपस में भिड़ गए। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के प्रत्याशियों ने एक-दूसरे के खिलाफ सीधा चुनाव लड़ा।