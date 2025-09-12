मराठा आरक्षण से OBC कोटे का क्या होगा! महाराष्ट्र में डर से शख्स ने दे दी जान; क्या बोले छगन भुजबल

महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर ने इस डर से जान दे दी है कि मराठा आरक्षण लागू करने से ओबीसी कोटे पर बुरा असर होगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ओबीसी नेता छगन भुजबल ने इस घटना पर दुख जताया है।

महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर शुरू हुए बड़े आंदोलन के बीच लातूर से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 35 साल के शख्स ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक उसने यह कदम इस डर से उठाया कि हाल ही में फडनवीस सरकार की तरफ से जारी किए गए जीआर (गवर्नमेंट रिजोल्यूशन) का ओबीसी आरक्षण पर बुरा असर होगा। बता दें कि यह जीआर मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे की मांग पर जारी किया गया था।

पुलिस ने मृतक की पहचान वांगदरी गांव के भरत महादेव कराड के रूप में की है। जानकारी के मुताबिक वह ऑटो रिक्शा चलाता था। अधिकारियों ने बताया कि बीते बुधवार शाम उसने मंजरा नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें कराड ने लिखा कि वह लंबे समय से ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलनों में शामिल रहा, लेकिन सरकार ने यह जीआर जारी कर धोखा दिया है। नोट में उसने यह भी लिखा कि वह अपनी जान इसलिए दे रहा है ताकि उसकी कुर्बानी से उसके समाज को इंसाफ मिल सके।

पुलिस ने शुरू की जांच परिवार वालों ने बताया कि कराड को डर था कि यह जीआर, जिसमें मराठा समाज को कुछ शर्तों पर कुनबी सर्टिफिकेट देने की बात है, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगा। बता दें कि कुनबी समाज किसानी से जुड़ा है और महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग का हिस्सा है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।