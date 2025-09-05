Maharashtra Kolhapur 10 year old suffers heart attack while playing in ganesh pandal dies in mothers lap गणेश पंडाल में खेलते-खेलते 10 साल के मासूम को आ गया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMaharashtra Kolhapur 10 year old suffers heart attack while playing in ganesh pandal dies in mothers lap

गणेश पंडाल में खेलते-खेलते 10 साल के मासूम को आ गया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम

महाराष्ट्र में एक दस साल के मासूम ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। घटना के कुछ ही मिनट पहले तक वह गणेश मंडप में खेल रहा था। अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद वह मां के पास आया। उसने कुछ कहने की कोशिश भी की…

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:14 PM
share Share
Follow Us on
गणेश पंडाल में खेलते-खेलते 10 साल के मासूम को आ गया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक 10 साल के मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मासूम ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। घटना कोल्हापुर जिले के कोडोली गांव की है। बुधवार रात को हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक दस वर्षीय श्रवण अजीत गावड़े बुधवार शाम आनंदनगर में एक गणेश पंडाल के शेड में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह हमेशा की तरह हंस-खेल रहा था और बिल्कुल स्वस्थ था। कुछ मिनट बाद ही उसकी तबियत अचानक खराब होने लगी। इसके बाद वह खेलना छोड़कर घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचते ही वह अपनी मां की गोद में लेट गया। वह मां से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आया और उसने आंखें मूंद लीं।

स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक श्रवण की मां का रोना सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे, जिसके बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मृत्यु अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक चार साल पहले ही परिवार ने अपनी छोटी बच्ची को भी खो दिया था। अब श्रवण की मौत के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

ये भी पढ़ें:VIDEO: एक और लाइव मौत, बैडमिंटन खेलते हुए जमीन पर गिरा तो उठा ही नहीं

बच्चों और युवाओं में इस तरह अचानक हार्ट अटैक की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंता का कारण बनती जा रही है। बीते जुलाई में राजस्थान के सीकर में एक 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली प्राची स्कूल में इंटरवल के दौरान अचानक गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसी तरह एक अन्य घटना में हैदराबाद में एक 25 साल का शख्स बैडमिंटन खेलते हुए अचानक गिर पड़ा। बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Maharashtra News Kolhapur Heart Attack
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।