किसानों की बल्ले-बल्ले ! इस राज्य में कृषि ऋण माफी योजना में बड़ा बदलाव; 2 लाख की सीमा हटाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपनी सरकार की हालिया कृषि ऋण माफ़ी योजना में एक अहम बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बकाया राशि 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाली शर्त हटा दी गई है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार (10 जुलाई) को अपनी सरकार की नवीनतम कृषि ऋण माफी योजना में एक बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि योजना के तहत बकाया ऋण राशि की 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा वाली शर्त को हटा दिया गया है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि इससे उन हजारों किसानों को फायदा होगा जो इस सीमा के कारण कृषि ऋण माफी योजना से बाहर रह गए थे। महाराष्ट्र में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज-मुक्ति योजना' लागू है, जिसे कृषि ऋण माफी योजना के रूप में जाना जाता है。इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करती है।

विपक्ष द्वारा लाए गए 'अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव' पर बहस का जवाब देते हुए विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि पहले यह योजना 2025-26 तक के बकाया ऋणों के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना' से लगभग 56 लाख किसानों को लाभ होगा। फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय भी है। इस योजना का बचाव करते हुए फडणवीस ने कहा कि संकटग्रस्त किसानों को संस्थागत ऋण तक फिर से पहुंच दिलाने में मदद के लिए इस बदलाव की जरूरत थी।

ऋण माफी से कोई किसान कभी अमीर नहीं बना उन्होंने कहा कि ऋण माफी से कोई किसान कभी अमीर नहीं बना है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय जरूरी थे कि किसान निजी साहूकारों के चंगुल में न फंसें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि ऋण माफ करने के फैसले को टाल सकती थी क्योंकि 2029 तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसने इस योजना की घोषणा करने का फैसला किया क्योंकि किसान वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य पहले से ही किसानों को सालाना लगभग 25,000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी देता है, जबकि कृषि विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का कुल बजट लगभग 95,000 करोड़ रुपये है।

महात्मा फुले योजना से लगभग 32 लाख किसानों को फ़ायदा इस आलोचना को खारिज करते हुए कि केवल 12,000-13,000 करोड़ रुपये ही बांटे जाएंगे और 36 लाख किसान छूट जाएंगे, फडणवीस ने कहा कि इस "ऐतिहासिक" योजना से 56 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 की पिछली महात्मा ज्योतिराव फुले कृषि ऋण माफी योजना में पात्रता की सीमा 2 लाख रुपये के बकाया ऋण तक सीमित थी, और यदि बकाया राशि इस सीमा से 1 रुपया भी अधिक हो जाती थी, तो किसानों को योजना से बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि महात्मा फुले योजना के तहत लगभग 32 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जिसने 2017, 2020 और 2026 में बड़े पैमाने पर कृषि ऋण माफ़ी लागू की है।

बाहर रखना कोई नई बात नहीं मुख्यमंत्री ने माना कि बार-बार ऋण माफ़ी से उधार लेने वालों को भुगतान में देरी करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है और इससे सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया कि ऋण माफ़ी का लाभ उठाने वालों को भविष्य की योजनाओं से बाहर रखा जाए, लेकिन किसानों की मदद करने और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन बनाने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 2017 की ऋण माफ़ी योजना का लाभ उठाने वालों को 2019 की महात्मा फुले योजना से बाहर रखा गया था, और इसी तरह, 2008 की राष्ट्रीय कृषि ऋण माफ़ी योजना में शामिल किसानों को महाराष्ट्र की 2009 की योजना से बाहर रखा गया था। इसलिए, इस तरह बाहर रखना कोई नई बात नहीं थी।