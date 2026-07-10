किसानों की बल्ले-बल्ले ! इस राज्य में कृषि ऋण माफी योजना में बड़ा बदलाव; 2 लाख की सीमा हटाई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपनी सरकार की हालिया कृषि ऋण माफ़ी योजना में एक अहम बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि बकाया राशि 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाली शर्त हटा दी गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार (10 जुलाई) को अपनी सरकार की नवीनतम कृषि ऋण माफी योजना में एक बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि योजना के तहत बकाया ऋण राशि की 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा वाली शर्त को हटा दिया गया है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि इससे उन हजारों किसानों को फायदा होगा जो इस सीमा के कारण कृषि ऋण माफी योजना से बाहर रह गए थे। महाराष्ट्र में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज-मुक्ति योजना' लागू है, जिसे कृषि ऋण माफी योजना के रूप में जाना जाता है。इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करती है।
विपक्ष द्वारा लाए गए 'अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव' पर बहस का जवाब देते हुए विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि पहले यह योजना 2025-26 तक के बकाया ऋणों के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना' से लगभग 56 लाख किसानों को लाभ होगा। फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय भी है। इस योजना का बचाव करते हुए फडणवीस ने कहा कि संकटग्रस्त किसानों को संस्थागत ऋण तक फिर से पहुंच दिलाने में मदद के लिए इस बदलाव की जरूरत थी।
ऋण माफी से कोई किसान कभी अमीर नहीं बना
उन्होंने कहा कि ऋण माफी से कोई किसान कभी अमीर नहीं बना है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय जरूरी थे कि किसान निजी साहूकारों के चंगुल में न फंसें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि ऋण माफ करने के फैसले को टाल सकती थी क्योंकि 2029 तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उसने इस योजना की घोषणा करने का फैसला किया क्योंकि किसान वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य पहले से ही किसानों को सालाना लगभग 25,000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी देता है, जबकि कृषि विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं का कुल बजट लगभग 95,000 करोड़ रुपये है।
महात्मा फुले योजना से लगभग 32 लाख किसानों को फ़ायदा
इस आलोचना को खारिज करते हुए कि केवल 12,000-13,000 करोड़ रुपये ही बांटे जाएंगे और 36 लाख किसान छूट जाएंगे, फडणवीस ने कहा कि इस "ऐतिहासिक" योजना से 56 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 की पिछली महात्मा ज्योतिराव फुले कृषि ऋण माफी योजना में पात्रता की सीमा 2 लाख रुपये के बकाया ऋण तक सीमित थी, और यदि बकाया राशि इस सीमा से 1 रुपया भी अधिक हो जाती थी, तो किसानों को योजना से बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि महात्मा फुले योजना के तहत लगभग 32 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जिसने 2017, 2020 और 2026 में बड़े पैमाने पर कृषि ऋण माफ़ी लागू की है।
बाहर रखना कोई नई बात नहीं
मुख्यमंत्री ने माना कि बार-बार ऋण माफ़ी से उधार लेने वालों को भुगतान में देरी करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है और इससे सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया कि ऋण माफ़ी का लाभ उठाने वालों को भविष्य की योजनाओं से बाहर रखा जाए, लेकिन किसानों की मदद करने और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन बनाने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 2017 की ऋण माफ़ी योजना का लाभ उठाने वालों को 2019 की महात्मा फुले योजना से बाहर रखा गया था, और इसी तरह, 2008 की राष्ट्रीय कृषि ऋण माफ़ी योजना में शामिल किसानों को महाराष्ट्र की 2009 की योजना से बाहर रखा गया था। इसलिए, इस तरह बाहर रखना कोई नई बात नहीं थी।
किसानों को अब 2 लाख रुपये तक की ऋण माफ़ी का लाभ मिलेगा
सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की ओर से 50,000 रुपये के पुनर्भुगतान से जुड़ी शर्त को हटाने की मांग का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि ऐसा करने से सरकारी खजाने पर 4,000-5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालाँकि, उन्होंने घोषणा की कि महात्मा फुले ऋण माफ़ी योजना के तहत आने वाले किसानों को अब 2 लाख रुपये तक की ऋण माफ़ी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बकाया ऋणों के लिए कट-ऑफ़ तारीख को 2025-26 वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 2026-27 वित्तीय वर्ष तक के बकाया ऋणों को शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी सरकार द्वारा लिया गया यह अपनी तरह का पहला फ़ैसला है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।