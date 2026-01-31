महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, कौन हैं अजित दादा की कुर्सी संभालने वालीं सुनेत्रा पवार?
सुनेत्रा पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता पद्मसिंह की बहन हैं। पद्मसिंह और शरद पवार की दोस्ती की वजह से ही अजित पवार से उनकी शादी हुई थी। अजित दादा की विमान दुर्घटना में मौत के बाद वह महाराष्ट्र की पहली उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में अचानक मौत होने के बाद संकट की इस घड़ी में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बन गई हैं। शनिवार को उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुनाव गया। ऐसे में अजित पवार की मौत के बाद अब वह उनकी सियासी विरासत को संभावने जा रही हैं।
कौन हैं सुनेत्रा पवार?
सनेत्रा पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता पद्मसिंह पाटिल की बहन हैं। वह धाराशिव जिले की रहने वाली हैं। उनका बचपन धाराशिव के टेर में ही बता है। सुनेत्रा पवार के मुताबिक उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और इसलिए समाजसेवा और राजनीति की तरफ उनका रुझान रहता था।
कैसे हुआ था अजित पवार से विवाह
एनसीपी के सीनियर नेता पद्मसिंह पाटिल और शरद पवार के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से शरद पवार के भतीजे अजित पवार के साथ पद्मसिंह ने अपनी बहन सुनेत्रा का विवाह कर दिया। 1980 में अजित पवार और सुनेत्रा की शादी हुई थी। इसके बाद वह बारामती में रहने लगीं। हालांकि वह राजीति में ऐक्टिव नहीं थीं। वह अजित पवार के घर और कारोबार में पूरी मदद करती थीं।
सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मिली पहचान
1993 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अजित पवार और सुनेत्रा पवार मुख्यमत्री आवास में उनके साथ रहते थे उन्होंने काटेवाड़ी से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान और ग्रामीण इलाकों में शौचालय के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। कम से कम 86 गांवों में उन्होंने निर्मलग्राम अभियान चलाया। इसके अलावा बारामती में उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया। उन्होंने एक टेक्सटाइल पार्क बनाया। यहां बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिला।
सुनेत्रा पवार सीधे तौर पर भले ही राजनीति में नहीं आई थीं लेकिन बारामती में वह पार्टी के प्रचार का काफी काम देखती थीं। गांव-गांव उनका दौरा होता था। वहीं सुनेत्रा के बेटे पार्थ के चुनाव लड़ने के विचार के साथ ही पार्टी के अंदर कलह होने लगी। सुनेत्रा चाहती थीं कि पार्थ चुनाव लड़े। इसी बीच राजेंद्र पवार के बेटे रोहित परिवार ने भी राजनितिक पारी शुरू की। पिछले लोकसभा चुनाव में वह बारामती से अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव में उतरीं। वह लोकसभा चुनाव में तो हार गईं लेकिन जून 2024 में राज्यसभा चली गईं। अब सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बन गई हैं।