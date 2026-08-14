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ब्लिंकेट, इंस्टामार्ट, जेप्टो सभी पर गिरी गाज, FDA ने 14 सेंटर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र FDA ने ऐक्शन लेते हुए इंस्टामार्ट, ब्लिंकइट और जेप्टो जैसी ई कॉमर्स सर्विसेस के सेंटरों पर कार्रवाई की है। FDA की छापेमारी में 14 सेंटरों पर बेहद गंदगी मिली। इसके बाद उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

Maharashtra FDA suspends licenses of 14
महाराष्ट्र में FDA की कार्रवाई 14 सेंटर सस्पेंड

महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों को लेकर राज्य व्यापी अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने गुरुवार को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जुड़े सेंटर्स पर छापेमारी की। इसमें ब्लिंकेट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के सेंटर भी शामिल थे। फूड सेफ्टी और साफ सफाई से जुड़े मामलों में तय मानकों को पूरा न करने की वजह से 14 सेंटरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं।

गुरुवार को एफडीए ने पूरे महाराष्ट्र में तेजी के साथ छापेमारी की। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाने-पीने की चीजों के स्टोरेज बिक्री और डिलीवरी से जुड़े 86 सेंटर्स की जांच हुई। FDA ने 60 सुधार नोटिस जारी किए और एक सेंटर के कामकाज को कुछ समय के लिए रोकने का आदेश दिया, जिन 14 सेंटर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, उनमें से पांच ब्लिंकइट, पांच जेप्टो और दो इंस्टामार्ट से जुड़े थे।

एक्सपायर खाने की वजह से जेप्टो का सेंटर सस्पेंड

पुणे के लोहेगांव में एफडीए ने जेप्टो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। गुरुवार को जांच के लिए पहुंचे एफडीए अधिकारियों को कुछ फूड प्रोडक्ट्स को उनकी तय तारीख के बाद भी स्टोर किया जा रहा था। इंस्पेक्टर्स ने यह भी पाया कि FIFO और FEFO तरीकों का पालन नहीं किया जा रहा था। सेंटर में स्टोरेज की जगह पर साफ-सफाई की कमी थी। कीड़ों-मकोड़ों से बचाव के इंतजाम ठीक नहीं थे और पर्सनल हाइजीन (व्यक्तिगत साफ-सफाई) में भी गंभीर कमियां थीं। सेंटर के कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर कंट्रोल से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी पाई गईं।

FDA ने कहा कि बाद में हुई सुनवाई के दौरान जेप्टो का जवाब संतोषजनक नहीं था। इसके बाद उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया।

ब्लिंकइट सेंटर पर कार्रवाई

मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में भी कई ब्लिंकइट सेंटर्स पर कार्रवाई की गई। जांच करने वालों ने पाया कि चिलर रूम 6 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था, जो रेगुलेटर के मुताबिक तय तापमान से ज्यादा था। इस सेंटर पर खाना संभालने वाले लगभग 40 कर्मचारियों के मेडिकल जांच के रिकॉर्ड भी नहीं थे। बताया गया है कि कई कर्मचारी सिर पर टोपी (हेडगियर), एप्रन और दस्ताने नहीं पहने हुए थे।

मुंबई के घाटकोपर में पटेल चौक के पास शिव शक्ति हाइट्स में स्थित एक और ब्लिंकइट (Blinkit) सेंटर में इंस्पेक्टर्स को पानी की निकासी और कचरा हटाने के इंतजाम ठीक नहीं मिले। 74 में से 34 यानी 46 प्रतिशत स्कोर करने के बाद इस सेंटर को नियमों का पालन न करने वाला माना गया। जांच में कॉकरोच का संक्रमण, टूटी-फूटी छत और फर्श, और खाने-पीने की चीजों को अलग-अलग रखने की सही व्यवस्था न होने जैसी बातें भी सामने आईं।

इंस्टामार्ट के सेंटर में मिले कीड़े-मकोड़े

इंस्टामार्ट सेंटर्स पर भी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी दिखाई दी। FDA अधिकारियों ने बताया कि इंस्टामार्ट से जुड़ी सुविधाओं की जांच में कीड़े-मकोड़ों से जुड़ी कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। पुणे के कर्वेनगर में वारजे जकात नाका पर स्थित स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तब सस्पेंड कर दिया गया, जब इंस्पेक्टर्स को वहां कॉकरोच का भारी जमावड़ा मिला। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में हिल रोड पर इंस्टामार्ट से जुड़ी एक सुविधा में, FDA को खाने के पैकेट के ठीक पास चूहों की भारी मात्रा में गंदगी (ड्रॉपिंग्स) मिली। इसके बाद इन सेंटरों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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