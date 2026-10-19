IAS अफसर मत बनना, बच्चों को ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं तुकाराम मुंढे? क्या बनने की सलाह

IAS अफसर तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के FDA के रूप में अपने सख्त अंदाज के लिए काफी मशहूर हुए हैं। कई तबादलों की वजह से भी वह सुर्खियों में रह चुके हैं। अब उनकी एक सलाह काफी वायरल हो रही है।

IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी उनकी तरह IAS अफसर बने। हाल ही में उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है। दरअसल अपनी कड़क कार्यशैली और बेबाकी के लिए मशहूर महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंढे का हाल ही में एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर उनके बच्चे पूछें कि IAS बने या ना, तो उनका जवाब ना ही होगा।

मुंढे ने यह बातें एक इंटरव्यू में कही हैं। न्यूज 18 मराठी के मुताबिक पिंपरी-चिंचवड़ में दिए एक इंटरव्यू के दौरान मुंढे ने कहा कि भविष्य में वह अपने बच्चों को अफसर की बजाय नेता या उद्यमी बनने की सलाह देंगे। मुंढे का मानना है कि आज की जेन जी को ऐसे रास्ते चुनने चाहिए जहां वे बिना किसी प्रशासनिक बंदिशों के, समाज के लिए खुलकर काम कर सकें।

क्या बोले तुकाराम मुंढे? तुकाराम मुंढे से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वे अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेजना चाहेंगे? इस पर उन्होंने कहा, "अगर मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें आईएएस बनना चाहिए, तो मेरा सीधा जवाब होगा- बिल्कुल नहीं।" तुकाराम मुंढे चाहते हैं कि उनके बच्चे 'पब्लिक लीडर' या उद्यमी बनें ताकि वे बिना किसी सिस्टम के दबाव के समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। तुकाराम मुंढे के मुताबिक आज की युवा पीढ़ी के पास असीमित ऊर्जा और ज्ञान है। उन्हें ऐसे किसी करियर में नहीं बांधना चाहिए जो उनकी आजादी को सीमित कर दे।