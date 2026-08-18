Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टालमटोल किया तो 10 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना; शाहरुख, अजय और टाइगर को FDA की चेतावनी

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

तुकाराम मुंढे ने कहा कि FDA का मकसद सिर्फ नोटिस भेजना नहीं, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर ऐसी कार्रवाई करना है जिसका असर हो। जब उनसे पूछा गया कि तीनों सितारों को नोटिस भेजने में देरी क्यों हुई, तो उन्होंने माना कि थोड़ी देरी हुई।

Maharashtra FDA chief warns of fine if replies of Bollywood celebs to notices surrogate ad
शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्राफ।

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने पान मसाला से जुड़े सरोगेट विज्ञापन के मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा है। FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि अगर तीनों अभिनेताओं के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरोगेट या भ्रामक विज्ञापन की इजाजत नहीं है और ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़े प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:बीजेपी IT सेल वाले सोनाक्षी को कर रहे थे ट्रोल, बेटी के बचाव में शत्रुघ्न सिन्हा

तुकाराम मुंढे ने कहा कि FDA का मकसद सिर्फ नोटिस भेजना नहीं, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर ऐसी कार्रवाई करना है जिसका असर दिखाई दे। जब उनसे पूछा गया कि तीनों सितारों को नोटिस भेजने में देरी क्यों हुई, तो उन्होंने माना कि थोड़ी देरी हुई है, लेकिन कहा कि देर से कार्रवाई होना कार्रवाई न होने से बेहतर है। उन्होंने कहा कि विभाग इस विज्ञापन पर नजर रख रहा था और इसकी जांच की जा रही थी।

ये भी पढ़ें:थलपति विजय का तोहफा, तीसरे बच्चे के जन्म पर भी साल भर का मिलेगा मातृत्व अवकाश

चबाने वाली इलायची का विज्ञापन

FDA के मुताबिक, जिस चबाने वाली इलायची के विज्ञापन में ये अभिनेता नजर आए हैं, वह एक ऐसे ब्रांड से जुड़ा है जिसकी पहचान पान मसाला से भी जोड़ी जाती है। इसी वजह से विभाग को शक है कि विज्ञापन के जरिए पान मसाला का भी प्रचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र FDA ने 14 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका और ब्रांड से उनके जुड़ाव के बारे में जवाब मांगा था। अजय देवगन को उनके जुहू स्थित घर पर, शाहरुख खान को बांद्रा स्थित उनके घर मन्नत पर और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए नोटिस भेजा गया।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: बुधवार को यूपी-बिहार से दिल्ली तक होगी भारी बारिश, IMD अलर्ट जारी

FDA का कहना है कि यह विज्ञापन खाद्य सुरक्षा और मानक कानून, 2006 का उल्लंघन कर सकता है। विभाग ने साफ किया कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक है, खासकर तब जब किसी प्रतिबंधित या तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पाद का सीधे या घुमा-फिराकर प्रचार किया जा रहा हो। FDA अब तीनों के जवाब का इंतजार कर रहा है और जवाब के आधार पर अगला कदम तय किया जाएगा। यह पूरा मामला महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाला उत्पादों के खिलाफ FDA की बढ़ी हुई कार्रवाई के बीच सामने आया है। विभाग इन दिनों मिलावटी दूध, रेस्तरां में परोसे जाने वाले खाने, स्कूलों के आसपास बिकने वाले जंक फूड और प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला की जांच कर रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Maharashtra News Shahrukh Khan Ajay Devgn
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।