‘जानवर लाश खाएंगे तो सबक मिलेगा’, किसानों की आत्महत्या पर शिंदे सेना के विधायक ने क्या कह दिया

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के विवादित बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने की बात कही।

महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। बुलढाणा से विधायक गायकवाड़ ने कहा कि आत्महत्या करने वाले किसानों के अंतिम संस्कार में किसी को शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति न मिले। उन्होंने यहां तक कहा कि जब जानवर उनके शवों को खाएंगे, तब उन्हें सबक मिलेगा और वे आत्महत्या करना बंद करेंगे।

शिंदे सेना के विधायक गायकवाड़ ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उनके इस बयान की किसान संगठनों के नेताओं ने आलोचना की है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं को किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

सूखे और फसल बर्बाद होने से बढ़ी किसानों की परेशानी महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। राज्य में मॉनसून की भारी कमी के कारण व्यापक सूखे की स्थिति बनी है। इससे फसलें बर्बाद हुई हैं। पिछले कई वर्षों से फसल खराब होने और आर्थिक तंगी के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

हालांकि, गायकवाड़ ने किसानों की आत्महत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उन्हें आत्महत्या करने के बजाय सरकार, विधायक या सांसद को पत्र लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधि उनकी मदद कर सकते हैं।

विधायक ने कहा कि आत्महत्या करने वाले किसान अपने पीछे पत्नी और बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि शादी के समय सात फेरे लेकर परिवार की देखभाल करने का वादा किया जाता है। ऐसे में अगर किसान अपनी जान दे देते हैं तो उनके अंतिम संस्कार में लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। गायकवाड़ के मुताबिक, अगर किसानों को अपने इस कदम के नतीजों का एहसास होगा तो वे आत्महत्या नहीं करेंगे।

पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं गायकवाड़ संजय गायकवाड़ पहले भी अपने विवादित बयानों और व्यवहार को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने एक बार बासी खाना परोसने पर कैंटीन के कर्मचारी को मुक्का मार दिया था। एक किताब के शीर्षक को लेकर प्रकाशक को धमकी देने और भाजपा के एक विधायक के खिलाफ महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भी वह विवादों में रहे हैं। गायकवाड़ के बयानों पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे उन्हें फटकार भी लगा चुके हैं। इसके बावजूद उनके विवादित बयान जारी रहे हैं।

वर्ष 2021 में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के दौरान गायकवाड़ ने कहा था कि कोविड वायरस को देवेंद्र फडणवीस के गले में डाल देना चाहिए। सितंबर 2024 में उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। मार्च 2024 में उनका एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था, जिसमें वह पुलिस की लाठी से एक युवक की पिटाई करते दिखाई दिए थे। पिछले साल जुलाई में भी आकाशवाणी विधायक हॉस्टल की कैंटीन में खराब खाना परोसने पर उन्होंने एक कर्मचारी को मुक्का मार दिया था।

किसान संगठनों ने की बयान की आलोचना गायकवाड़ के बयान पर शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं को किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस समय सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है।

किसान सभा के नेता अजीत नवले ने गायकवाड़ के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र में गायकवाड़ जैसे लोग चुने जाते रहेंगे, तब तक राज्य प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि गायकवाड़ को टिकट देने वालों को क्या अब अपने फैसले पर पछतावा है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भी सवाल किया कि उन्होंने गायकवाड़ को क्यों चुना, जबकि राज्य में उनकी छवि पहले से ही जानी-पहचानी है।

स्वाभिमानी पक्ष के किसान नेता राजू शेट्टी ने भी गायकवाड़ के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी उन लोगों के व्यवहार का उदाहरण है, जिनके पास कोई मानक नहीं हैं। शेट्टी ने आरोप लगाया कि गायकवाड़ के विवादित बयान का मकसद कर्जत में टोरेंट पावर के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मुद्दे से ध्यान भटकाना हो सकता है। उन्होंने एकनाथ शिंदे से प्रभावित लोगों से माफी मांगने की मांग भी की।

महाराष्ट्र में 54 महीने में 13,128 किसानों ने की आत्महत्या महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि जनवरी 2022 से जून 2026 के बीच महाराष्ट्र में हर दिन औसतन आठ से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।

राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस 54 महीने की अवधि में कुल 13,128 किसानों ने अपनी जान दी। यानी हर महीने औसतन 250 से अधिक किसानों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक:

8,145 मामले मुआवजे के योग्य: इन किसानों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के लिए पात्र पाया गया।

4,042 आवेदन खारिज: विभिन्न तकनीकी कारणों से इतने किसानों के परिवारों के मुआवजे के आवेदन अस्वीकार कर दिए गए।

941 मामले जांच के दायरे में: इन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

7,850 परिवारों को मिला मुआवजा: पात्र पाए गए परिवारों में से इतने परिवारों को एक लाख रुपये की सहायता राशि मिल चुकी है।

295 परिवार अब भी इंतजार में: पात्र होने के बावजूद इतने परिवारों को अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। किसानों से कर्ज वसूली में दबाव बनाया तो बड़े अफसरों पर होगा केस, फडणवीस की चेतावनी महाराष्ट्र में किसानों से कर्ज वसूली के नाम पर कथित तौर पर परेशान करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर कोई कंपनी कर्ज चुकाने के लिए किसानों को धमकाती है या उन पर दबाव बनाने के लिए जबरदस्ती करती है तो उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान नांदेड़ में एक किसान की माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कार्यालय में मौत के बाद आया है। किसान पर 10 हजार रुपये का कर्ज बकाया था।

किसानों को धमकाया तो कंपनी के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि कर्ज की वसूली के लिए किसानों को परेशान करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, ‘‘सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी माइक्रोफाइनेंस कंपनी की ओर से कर्ज चुकाने के लिए किसी किसान को परेशान किए जाने का मामला सामने आता है तो तत्काल केस दर्ज किया जाए। अगर कंपनियां किसानों को धमकाती हैं या उनके खिलाफ बल प्रयोग करती हैं तो उनके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।’’ मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस संबंध में राज्य सरकार ने फैसला लिया है।

आरबीआई से भी की गई हस्तक्षेप की मांग फडणवीस ने कहा कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को निर्देश देने के लिए कहा है कि वे कर्ज वसूली के लिए जबरदस्ती वाले कदम न उठाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कंपनियां ऐसा करती हैं तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नांदेड़ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है।