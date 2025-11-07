Hindustan Hindi News
अजित पवार के बेटे पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों के बाद ऐक्शन, डील रद्द

संक्षेप: बेटे पार्थ पवार की विवादास्पद लैंड डील पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अजित पवार ने कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार से कथित तौर पर जुड़ा विवादास्पद भूमि सौदा रद्द कर दिया गया है।

Fri, 7 Nov 2025 07:10 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
बेटे पार्थ पवार की विवादास्पद लैंड डील पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अजित पवार ने कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार से कथित तौर पर जुड़ा विवादास्पद भूमि सौदा रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट की भी बात कही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे भूमि सौदे की जांच कर रही सरकारी समिति एक महीने में रिपोर्ट सौंपेगी।

इससे पहले बेटे से जुड़ी एक कंपनी पर अवैध जमीन सौदे में शामिल होने के आरोप लगने के एक दिन बाद अजित पवार ने, शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में हुई यह मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली।

गौरतलब है कि अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी द्वारा किए गए 300 करोड़ रुपए की लागत से 40 एकड़ जमीन की खरीद के सौदे में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इसके चलते अब यह सौदा जांच के दायरे में आ गया है। सरकार ने गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए, मामले में शामिल एक उप-पंजीयक को निलंबित कर दिया और तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की।

वहीं, महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपये के भूमि सौदे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे के व्यावसायिक साझेदार दिग्विजय पाटिल समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के एक दिन बाद शुक्रवार को पाटिल, शीतल तेजवानी और निलंबित राजस्व अधिकारी सूर्यकांत येवाले के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।

