UCC पर महाराष्ट्र ने बढ़ाए तेज कदम, मसौदा तैयार करने CM फडणवीस ने बनाई कमेटी; टीम में कौन-कौन?
संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करते हुए CM ने कहा कि इसी के अनुरूप UCC लागू करने का प्रारूप तैयार करने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने UCC का समौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाली समिति संभवत: छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। UCC का मतलब है शादी, तलाक़, विरासत और उत्तराधिकार जैसे निजी मामलों के लिए सभी के लिए एक जैसे कानून।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कमेटी छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने विधानसभा में कहा, "इसकी सिफारिशों के आधार पर, सरकार राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान UCC पर एक बिल पेश करने की योजना बना रही है।" इसके साथ ही महाराष्ट्र, BJP-शासित उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने UCC लागू करने के लिए जस्टिस (रिटायर्ड) देसाई की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई हैं।
मसौदा कमेटी में और कौन-कौन?
महाराष्ट्र UCC कमेटी में जस्टिस रंजना देसाई के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आरसी चव्हाण और एसजी मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संवैधानिक विशेषज्ञ रमेश पतंगे और एक्टिविस्ट सुवर्णा रावल शामिल किए गए हैं। फडणवीस ने कहा कि कमेटी UCC लागू करने के कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फडणवीस ने कहा, ''हम नागपुर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान इस संबंध में विधेयक पेश करने का प्रयास करेंगे।''
किस-किस राज्य ने UCC पर बढ़ाए कदम
बता दें कि पिछले महीने, राजस्थान ने UCC के लिए प्रक्रिया शुरू की, और ऐसा करने वाला पिछले दो सालों में पांचवां BJP-शासित राज्य बन गया। फरवरी 2024 में, उत्तराखंड UCC कानून पास करने वाला पहला राज्य बना था। इस साल दो और BJP-शासित राज्यों, गुजरात और असम ने भी ऐसा ही किया। भाजपा शासित मध्य प्रदेश ने भी UCC का ड्राफ़्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है और इस महीने एक बिल पेश करने की योजना है। इन सभी राज्यों में, UCC के तहत निजी मामलों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा गया है।
संविधान का अनुच्छेद 44 UCC की वकालत करता है
संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य के नीति-निर्देशकों में से एक है, UCC की वकालत करता है। यह एक विवादास्पद और लोगों को बांटने वाला मुद्दा रहा है लेकिन आज़ादी के बाद से निजी मामलों को धर्म-आधारित सिविल कोड के ज़रिए नियंत्रित किया जाता रहा है। पूरे भारत में UCC लागू करना BJP का तीसरा अधूरा वैचारिक वादा है। 2014 में केंद्र में BJP के सत्ता में आने के बाद से, दो अन्य बड़े वैचारिक लक्ष्य - अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के अर्ध-स्वायत्त दर्जे को खत्म करना पूरे किए जा चुके हैं और राज्यों के जरिए UCC भी लागू किया जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।