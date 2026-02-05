Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र में कहां पर दोनों शिवसेना और दोनों NCP में हुआ गठबंधन, BJP के खिलाफ चारों आए एक साथ

महाराष्ट्र में कहां पर दोनों शिवसेना और दोनों NCP में हुआ गठबंधन, BJP के खिलाफ चारों आए एक साथ

संक्षेप:

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपनी पार्टी शिवसेना, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) के बीच गठबंधन करके बनाए गए मोर्च के लिए प्रचार किया।

Feb 05, 2026 09:50 pm IST
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बारशी तालुका में स्थानीय चुनाव से पहले कट्टर प्रतिद्वंद्वी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) ने अविभाजित एनसीपी के दोनों गुटों के साथ मिलकर एक राजनीतिक मोर्चा तैयार किया है। चारों दल भाजपा के खिलाफ मैदान में साथ आए हैं।

12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव सात फरवरी को होंगे। एक-दूसरे पर लगातार हमले करने वाले अविभाजित शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों ने बारशी तालुका में गठबंधन करके एक नया मोर्चा बनाया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपनी पार्टी शिवसेना, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) के बीच गठबंधन करके बनाए गए मोर्च के लिए प्रचार किया।

उन्होंने बारशी तालुका के वैराग में एक रैली को संबोधित किया, जहां शिवसेना (उबाठा) विधायक दिलीप सोपाल भी मौजूद थे। हल्के-फुल्के अंदाज में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि कई बार विधायक रह चुके सोपाल ने गलत रास्ते का चयन कर लिया अन्यथा वो मंत्रिमंडल में होते। उनका इशारा इस बात की ओर था कि सोपाल ने वर्ष 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन न करके प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (उबाठा) का साथ दिया था।

सोलापुर से शिव सेना (उबाठा) के एक नेता ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी और तीन अन्य दलों के बीच भाजपा के खिलाफ गठबंधन सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित है।

