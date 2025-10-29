Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMaharashtra BJP leader Ashish Shelar called Shiv Sena UBT Uddhav Thackeray two mouthed cobra after Amit Shah anaconda
उद्धव ठाकरे दो मुंह वाले कोबरा हैं, अमित शाह को एनाकोंडा बताने वाले बयान पर भाजपा विधायक

उद्धव ठाकरे दो मुंह वाले कोबरा हैं, अमित शाह को एनाकोंडा बताने वाले बयान पर भाजपा विधायक

संक्षेप: इससे पहले शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना एनाकोंडा और अब्दाली से की थी। ठाकरे ने भाजपा पर मुंबई को राजनीतिक हेरफेर और भूमि हड़पने का आरोप लगाया था।

Wed, 29 Oct 2025 09:48 PMJagriti Kumari भाषा, मुंबई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ‘दो मुंह वाला कोबरा’ कहा है। शेलार ने यह टिप्पणी ठाकरे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुंबई को निगलने की चाहत रखने वाला 'एनाकोंडा’ कहे जाने के दो दिन बाद की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आशीष शेलार ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ठाकरे पर हमला बोला। शेलार ने कहा, ‘आप दो मुंह वाले कोबरा हैं उद्धव ठाकरे।’ उन्होंने कहा कि ठाकरे खुद को बाघ कहते हैं, लेकिन लोमड़ी की तरह व्यवहार करते हैं। शेलार ने कहा, ‘वह तलवार चलाने की बात करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ हो जाते हैं। वह दूसरों को एनाकोंडा कहते हैं, लेकिन जहरीले सांप की तरह काम करते हैं। वह मुंबई के विभाजन की अफवाहें फैलाते हैं और फिर शहर का शोषण करते हैं।’

देवेंद्र फडणवीस सरकार में संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय संभाल रहे शेलार ने कहा, ‘गृहमंत्री अमितभाई शाह का मुंबईकरों से क्या नाता है? अरे, ये आपके रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है, ये मत भूलना। उन्होंने आगे कहा, “अमितभाई के मुंबई दौरे के बाद हार का डर साफ दिख रहा है और महाराष्ट्र देख रहा है कि आप कितने डरे हुए हैं अच्छा है, आपको डरना चाहिए!’

ये भी पढ़ें:मुंबई निगल गए, पर…; उद्धव ने शाह को बताया एनाकोंडा तो शिंदे ने दिया जवाब
ये भी पढ़ें:उद्धव ने अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से की, मुंबई को निगलने की कोशिश का आरोप

इससे पहले उद्धव ठाकरे ने वर्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली के दौरान अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से करते हुए कहा था कि शाह हर चीज को निकल जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, ‘जैसे एनाकोंडा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निकल जाता है वैसे ही वह मुंबई को भी गटकना चाहते हैं।’ उन्होंने दावा किया कि वे मुंबई पर कब्जा करने आए हैं। उद्धव ने कहा था, ‘असली अब्दाली फिर आए हैं, इस बार दिल्ली और गुजरात से। अगर वे हमारा शहर लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी कब्र हमारे ही धरती ओर बनेगी।’

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Maharashtra News Uddhav Thackeray BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।