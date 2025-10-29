उद्धव ठाकरे दो मुंह वाले कोबरा हैं, अमित शाह को एनाकोंडा बताने वाले बयान पर भाजपा विधायक

संक्षेप: इससे पहले शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना एनाकोंडा और अब्दाली से की थी। ठाकरे ने भाजपा पर मुंबई को राजनीतिक हेरफेर और भूमि हड़पने का आरोप लगाया था।

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ‘दो मुंह वाला कोबरा’ कहा है। शेलार ने यह टिप्पणी ठाकरे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुंबई को निगलने की चाहत रखने वाला 'एनाकोंडा’ कहे जाने के दो दिन बाद की है।

आशीष शेलार ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ठाकरे पर हमला बोला। शेलार ने कहा, ‘आप दो मुंह वाले कोबरा हैं उद्धव ठाकरे।’ उन्होंने कहा कि ठाकरे खुद को बाघ कहते हैं, लेकिन लोमड़ी की तरह व्यवहार करते हैं। शेलार ने कहा, ‘वह तलवार चलाने की बात करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ हो जाते हैं। वह दूसरों को एनाकोंडा कहते हैं, लेकिन जहरीले सांप की तरह काम करते हैं। वह मुंबई के विभाजन की अफवाहें फैलाते हैं और फिर शहर का शोषण करते हैं।’

देवेंद्र फडणवीस सरकार में संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय संभाल रहे शेलार ने कहा, ‘गृहमंत्री अमितभाई शाह का मुंबईकरों से क्या नाता है? अरे, ये आपके रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है, ये मत भूलना। उन्होंने आगे कहा, “अमितभाई के मुंबई दौरे के बाद हार का डर साफ दिख रहा है और महाराष्ट्र देख रहा है कि आप कितने डरे हुए हैं अच्छा है, आपको डरना चाहिए!’