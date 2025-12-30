चुनाव लड़ने के लिए बोरी में पैसे भरकर ले आया उम्मीदवार, अधिकारियों का चकराया सिर
जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीकांत अग्रवाल अपना पर्चा दाखिल करने के लिए 5000 रुपयों के सिक्के लेकर पहुंच गए। इन सिक्कों की गितनी में अधिकारियों के पसीने छूट गए। सोशल मीडिया पर यह घटना खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की तैयारियों के बीच अकोला नगर निगम के एक उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल का दिलचस्प नामांकन चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना था। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि जब लक्ष्मीकांत अपने पैसे लेकर दफ्तर पहुंचे, अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल लक्ष्मीकांत इन रुपयों के सिक्के, बोरी में भरकर ऑफिस पहुंच गए।
न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना जोन 5, वार्ड 15 में हुई। लोकतांत्रिक जनआधार पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने अपना नामांकन पत्र मंगलवार को दाखिल किया था। इस दौरान नोटों की गड्डी के बजाय अग्रवाल ने अधिकारियों की मेज पर 5, 10 रुपये के सिक्कों के बंडल के साथ 10, 20, और 50 रुपये के नोट रख दिए।
अधिकारियों को इन रुपयों को गिनने में काफी समय लग गया। इस दौरान यह नजारा देखने के लिए दर्जनों लोग दफ्तर के बाहर जमा हो गए। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीरों में सिक्कों के अंबार के बीच कई अधिकारी रुपयों को गिनते हुए नजर आ रहे हैं।
लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने कहा है कि उनके इस तरह रुपए जमा करने के पीछे भावनात्मक कारण था। उन्होंने एक बयान में कहा, “यह रुपया मुझे लोगों ने दिया है। यह उनका पैसा है। अगर मैं जीतता हूं, तो मैं उनके विकास के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सिक्के जनता के प्यार और समर्थन का प्रतीक हैं।