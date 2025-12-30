Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMaharashtra Akola Candidate Brings 5000 Rs Deposit In sack full of coins and notes
चुनाव लड़ने के लिए बोरी में पैसे भरकर ले आया उम्मीदवार, अधिकारियों का चकराया सिर

चुनाव लड़ने के लिए बोरी में पैसे भरकर ले आया उम्मीदवार, अधिकारियों का चकराया सिर

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीकांत अग्रवाल अपना पर्चा दाखिल करने के लिए 5000 रुपयों के सिक्के लेकर पहुंच गए। इन सिक्कों की गितनी में अधिकारियों के पसीने छूट गए। सोशल मीडिया पर यह घटना खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।

Dec 30, 2025 09:48 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की तैयारियों के बीच अकोला नगर निगम के एक उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल का दिलचस्प नामांकन चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना था। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि जब लक्ष्मीकांत अपने पैसे लेकर दफ्तर पहुंचे, अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल लक्ष्मीकांत इन रुपयों के सिक्के, बोरी में भरकर ऑफिस पहुंच गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना जोन 5, वार्ड 15 में हुई। लोकतांत्रिक जनआधार पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने अपना नामांकन पत्र मंगलवार को दाखिल किया था। इस दौरान नोटों की गड्डी के बजाय अग्रवाल ने अधिकारियों की मेज पर 5, 10 रुपये के सिक्कों के बंडल के साथ 10, 20, और 50 रुपये के नोट रख दिए।

अधिकारियों को इन रुपयों को गिनने में काफी समय लग गया। इस दौरान यह नजारा देखने के लिए दर्जनों लोग दफ्तर के बाहर जमा हो गए। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीरों में सिक्कों के अंबार के बीच कई अधिकारी रुपयों को गिनते हुए नजर आ रहे हैं।

लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने कहा है कि उनके इस तरह रुपए जमा करने के पीछे भावनात्मक कारण था। उन्होंने एक बयान में कहा, “यह रुपया मुझे लोगों ने दिया है। यह उनका पैसा है। अगर मैं जीतता हूं, तो मैं उनके विकास के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सिक्के जनता के प्यार और समर्थन का प्रतीक हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।