महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, सगाई में जा रहे गुजरात के 5 लोगों की दर्दनाक मौत
महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार की सामने से आ रही बस और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में मौजूद पांच लोगों की और बाइक सवार की मौत हो गई।
महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। अमलनेर तालुका के मंगरुल गांव के पास एक कार,महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस और एक मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़त हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा बाइक सवार शख्स ने भी अपनी जान गंवा दी। जिन पांच लोगों की मौत हुई, वह सभी गुजरात के रहने वाले थे और अमलनेर एक सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसा सुबह 7 बजे अमलनेर धुल हाईवे पर हुआ।
जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार धुले से अमलनेर की ओर आ रही थी। इसी दौरान ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और कार सामने से आ रही बस और बाइक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी पांच लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई और बाइक सवार ने भी दम तोड़ दिया।
ग्रामीणों ने शुरू किया बचाव अभियान
मीडिया रिपोर्ट् के मुताबिक इस हादसे की आवाज इतनी जोरदार थी कि मंगरुल गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही बचाव अभियान शुपरू कर दिया। टक्कर के बाद कई लोग कार में ही फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी लोगों को पास के अस्पताल में भरप्ती काराया गया।
बस में सवार यात्री भी घायल
हादसे में बस में सवार कुछ यात्री भी घायल हो गए। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा हादसे के बाद भारी जाम लग गया था। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर रास्ता साफ करवाया। उधर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अमलनेर के ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया है कि कि पीड़ितों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे जलगांव आ रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
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